Vláda přesune pět miliard armádě, zbytek asi v únoru, říká Babiš

19:41

Přesun pěti miliard korun z vládní rozpočtové rezervy zpět do rozpočtu ministerstva obrany schválí kabinet. Premiér Andrej Babiš to řekl v ČT. Vláda původně slíbila, že armádě vrátí 10 miliard, o které přišla při schvalování státního rozpočtu, do konce ledna.