Poslanci budou schvalovat rozpočet. Schillerová připustila ústupek KSČM

Proti přesunu částky určené armádě do rezervy se zatím stavěla druhá vládní strana ČSSD. První místopředseda strany Roman Onderka však také ve čtvrtek pozdě večer v ČT připustil, že za určitých okolností by i v případě, že vláda vyhoví požadavku KSČM, mohli také sociájní demokraté pro vládní návrh rozpočtu se schodkem 320 miliard korun hlasovat.

Ve středu Sněmovna debatu o státním rozpočtu před hlasováním přerušila, protože vládní koalice neměla pro rozpočet zajištěnou podporu. Premiér Andrej Babiš marně žádal opozici, aby odešla před hlasováním o státním rozpočtu na příští rok ze sálu a umožnila tak jeho přijetí. „Odpískejte ten daňový paskvil,“ opáčil Pirát Mikuláš Ferjenčík, ať vláda stáhne daňový balíček. Ostře proti návrhu Babiše protestovaly i další opoziční strany.

Premiér a ministryně financí se ve čtvrtek večer sešli s šéfy opozičních stran a předsedy poslaneckých klubů a Schillerová pak řekla, že v pátek se už o rozpočtu určitě hlasovat bude. V případě, že by nebyl schválen, hospodařila by země dočasně v rozpočtovém provizoriu, dokud by nebyl připravený rozpočet nový. V provizoriu by stát hospodařil podle letošního rozpočtu.

Provizorium by dopadlo na učitele i podnikatele

Dopadem rozpočtového provizoria by byla například nemožnost zvýšit platy a schvalovat tarifní tabulky, tudíž by platy pedagogických a nepedagogických pracovníků nemohly vzrůst o 9 procent, jak s tím vláda počítá pro příští rok. Zůstaly by na úrovni roku 2020.



Babiš při čtvrtečních interpelacích také upozornil poslance, že rozpočtové provizorium by negativně dopadlo i na podnikatele, pro něž vláda schválila kompenzace kvůli protikoronavirovým omezením. „Měli byste si skutečně uvědomit dopady rozpočtového provizoria a jeden z dopadů je, že těch 10 miliard, které nestihneme vyplatit, se přenesou do nároků. V rámci rozpočtového provizoria ty nároky nemůžou být vyplacené. Takže zkuste o tom přemýšlet, jestli byste skutečně ten rozpočet nepodpořili,“ řekl předseda vlády.