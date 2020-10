Opozice řeší covid. Fiala by nepromarnil léto, Okamura chce pitvat mrtvé

Vláda v pondělí večer představila nová opatření, která v Česku vydrží nejméně do začátku listopadu. Mimo jiné omezila shromažďování lidí, zavřela školy, restaurace i bary. Zakázala také pití alkoholu na veřejnosti.

Hned v úterý se od opozičních stran vzedmula vlna kritiky. ODS vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby po konci nouzového stavu požádal ve Sněmovně o důvěru, protože podle ní řízení státu nezvládá. TOP 09 zase napsala premiérovi omluvný projev k národu. Redakce iDNES.cz proto oslovila lídry opozičních stran, kteří vysvětlili, jak by situaci řešili, kdyby byli ve vládě.

ODS Petr Fiala

Občanští demokraté by v případě vládního angažmá posílili testovací kapacity prostřednictvím lékáren, uvedl předseda strany Petr Fiala. „Přijali bychom také nabídku policie na pomoc s trasováním, kterou vláda dostala už před měsícem. Společně s novými omezeními bychom rovnou vyhlásili kompenzační opatření na pomoc zasaženým a udrželi bychom otevřené základní školy,“ poznamenal.

Už v létě by ODS podle Fialy připravila síť covidových nemocnic. Další kapacity by pak byly určeny pro zachování běžné nemocniční péče. „To všechno by vedlo k naplnění cílů Chytré karantény a mohli bychom se vyhnout celoplošným zákazům,“ vysvětlil Fiala.

Vláda pod jeho vedením také minimálně jednou týdně konzultovala situaci v zemi s opozicí. Za samozřejmost považuje předseda občanských demokratů stanovení jasných kritérií pro zavádění a ukončování případných dalších opatření.

Co nicméně Fiala říkal v srpnu:

Petr Fiala @P_Fiala Před 3 týdny ministr Vojtěch slavnostně představil "semafor", podle něhož prý stát bude zavádět nová opatření. Dnes, když je skoro v celé republice semafor bílý, zavádějí se roušky zase plošně, včetně restaurací a kadeřnictví. Nedává Vám to smysl? Nevadí. To nikomu. oblíbit odpovědět

Piráti Olga Richterová

Piráti by se snažili hned v prvních měsících po vypuknutí epidemie vybudovat testovací kapacity ve výši 30 až 50 tisíc PCR testů denně. „Bylo by to kvůli tomu, abychom byli schopni efektivně testovat v rámci celého Česka hned při prvních nárůstech,“ uvedla 1. místopředsedkyně strany Olga Richterová.

Pro občany, kteří skončili v izolaci či karanténě, by podle Richterové navrhli kompenzační mechanismus, aby tito lidé neměli ekonomické důvody zamlčovat svou nemoc a ohrozit tak celou společnost.

„Piráti věří ve svobodnou, vzdělanou a informovanou společnost. Všechna dostupná data a predikce bychom sdíleli s občany. Tak, aby si každý mohl spočítat, jaký scénář nám hrozí, a přizpůsobit tomu své chování,“ uvedla místopředsedkyně strany. Piráti by se také usilovali o jasnou komunikaci směrem k veřejnosti.

SPD Tomio Okamura

„V první řadě bych nařídil, aby se u všech úmrtí s podezřením na covid provedla pitva, která by zjistila, jaká byla skutečná příčina smrti. To se dnes nedělá, proto vláda nemá v tomto ohledu žádná přesná data,“ napsal iDNES.cz předseda SPD Tomio Okamura.

Kdyby byl premiérem, žádal by prý Okamura po odbornících přesnou statistiku, kolik lidí je skutečně nemocných, ne pouze pozitivně testovaných bez příznaků. Takové lidi by Okamura ani neposílal na testy a nevyřazoval z práce, pokud by nebyli infekční.

„Rozhodně bych nezavíral školy, zvláště ty základní, pokud by žákům a učitelům nehrozilo skutečné riziko. Ale to bych znal teprve po analýze smrtnosti covidu 2 (druhé vlny koronaviru, pozn. red.), která, světe div se, dodnes není k dispozici,“ doplnil lídr SPD s tím, že nechce situaci bagatelizovat, ale v porovnání s chřipkou nebo rakovinou jsou podle něj počty zemřelých s covidem mizivé.

KDU-ČSL Marian Jurečka

Křesťanští demokraté by dali na rady epidemiologů již během prázdnin a situaci by tak nepodcenili, tvrdí jejich předseda Marian Jurečka. „Dříve bychom také navýšili kapacitu testování a zavedli plnohodnotné trasování,“ uvedl.

Lidovci by podle Jurečky vždy se zveřejněním dalších opatření oznámili také kompenzace pro všechny obory, které by opatření poškodila. „Ošetřovné by bylo od září minimálně na 75 procentech platu. Pro postižené sektory bychom také o půl roku odsunuli veškeré platby vůči státu. Naopak bychom nerušili superhrubou mzdu, v této situaci je to jen další hazard se státním rozpočtem.“

Strana by také vynaložila maximální úsilí, aby ochránila rizikové skupiny v čele se seniory.

TOP 09 Markéta Pekarová Adamová

Pokud by byla u vlády TOP 09, v zemi by se situace s koronavirem vůbec nedostala do současného stavu, tvrdí předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová. „Připravili bychom se na druhou vlnu, zvládli bychom testování a trasování. Už v létě bychom zapojili call centra na obvolávání kontaktů z hygien,“ nastínila.

Kdyby bylo přesto nutné lidem omezit živobytí (například uzavíráním restaurací, rušením kulturních a sportovních akcí), tak by strana souběžně s oznámením opatření představila i konkrétní plán pomoci zasaženým odvětvím. „Stát by jim pomohl uhradit nájmy a jiné fixní náklady, nebo odpustil odvody,“ doplnila Pekarová.

„Nikdy bychom nekomunikovali každý jinak. Když něco řekne jeden ministr, tak by to za chvíli nepopřel další člen vlády,“ uvedla. TOP 09 by se podle ní řídila doporučeními odborníků, které by prosadila i pokud by byla nepopulární. „Silný lídr musí myslet na prospěch celé společnosti a vyvést ji z krize svým rozhodným přístupem i za cenu toho, že on sám po krizi skončí v politice. To by byl můj přístup,“ uzavřela.

STAN Vít Rakušan

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan by už od počátku krize neřešil marketing, ale podstatu problému. „Momentálně hlavně lůžkovou kapacitu a ochranu ohrožených skupin. Přesvědčoval bych lidi o nutnosti hygienických opatření a apeloval na jejich rozum, nehrozil bych,“ řekl.

Upustil by také od plánů na plošné testování všech obyvatel, které podle něj ukáže aktuální epidemiologickou situaci jen asi na 48 hodin. „Především bych zajistil, aby od vlády šly jasné pokyny, které si neprotiřečí. Mluvil bych. Uklidňoval. Komunikoval. A také poskytl data, jasnou predikci, co se v jakém momentu vývoje pandemie bude dít.“