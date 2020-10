O zdraví se bojí 60 procent Čechů, senioři by nařídili roušky všude

Nošení roušek považuje za účinné opatření proti šíření koronaviru 69 procent české veřejnosti, ukázal zářijový výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění.

Za neúčinné je považuje o málo více než čtvrtina (26 procent) společnosti. Zbývajících 5 procent občanů na otázku nedokáže odpovědět a zvolilo možnost „nevím“.

Přibližně jedna třetina Čechů si myslí, že by stát měl nařizovat nošení roušek v celé České republice. CVVM zjistilo, že podpora plošného opatření souvisí s věkem. Občané ve věkové skupině lidí starších 60 let oproti ostatním věkovým skupinám častěji uváděli, že by měl stát toto opatření nařizovat v celém Česku.



„Necelá polovina občanů zastává stanovisko, že by ho měl stát nařizovat pouze ve vybraných oblastech České republiky a jen 15 % si myslí, že by stát nikde nošení roušek nařizovat neměl,“ zjistil výzkum.



Lidé nad 60 let častěji chtějí povinné roušky všude

Další výzkum z poloviny září 2020 se zaměřil na koronavirovou krizi a zkušenosti občanů s ní.



Tři čtvrtiny Čechů starších 15 let se velmi či spíše zajímaly o vývoj situace okolo šíření nového typu koronaviru.

Tři pětiny lidí se o sebe bojí

O vlastní zdraví se v souvislosti s šířením koronaviru obávaly v září téměř tři pětiny (57 %) českých občanů, což je nejvíce od května letošního roku. Dělali si také starosti o zdraví svých blízkých – tyto obavy pociťují téměř tři čtvrtiny české populace.

Aktuální výsledek je podle CVVM srovnatelný se situací v květnu 2020. „Co se týče dalšího vývoje situace ohledně šíření koronaviru v České republice, v Evropě i ve světě, byla v září česká veřejnost značně pesimistická,“ tvrdí výzkum CVVM. Ukázalo se, že lidé byli v červenci a září k dalšímu vývoji mnohem skeptičtější než v druhé polovině června.

Podle časového srovnání byli Češi v červenci a září k dalšímu vývoji nákazy výrazně skeptičtější než v druhé polovině června.