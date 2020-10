Babiš krizi nezvládá, ale ke změně vlády není vhodný čas, míní politologové

Premiér Andrej Babiš podle opoziční ODS ztratil schopnost řídit vládu a stát. Předsednictvo občanských demokratů tak v úterý vyzvalo menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD, aby po skončení nouzového stavu požádal o důvěru.



Podle politologa Josefa Mlejnka z Univerzity Karlovy je však situace nyní tak závažná, že znemožňuje případnou výměnu vlády nebo premiéra. „I kdyby Babiš ztratil schopnost řídit stát, bude ji muset zase nalézt,“ míní.

ODS podle něj postupuje dobře, když hlasování o důvěře žádá až po skončení nouzového stavu. Zůstává však otázkou, zda bude 3. listopadu situace kolem koronaviru takovému jednání nakloněna.

Politoložka Eva Lebedová z Univerzity Palackého v Olomouci hodnotí premiéra přísněji: „Dokud hrál Babiš podle not, které měl připravené a zkonzultované, a mohl se řídit průzkumy veřejného mínění, uměl situaci řešit docela dobře,“ zhodnotila. Hnutí ANO podle ní dlouhodobě v čele s Babišem takto fungovalo.

„Když přišla krize, očekávalo se, že bude mít koncepci a bude schopen reagovat. Jenže on toho schopen není, nejde mu to. V těžkých chvílích je třeba projevit vůdčí schopnosti, kompetence. Nynější situace ukazuje se, že Babiš tyto kompetence nemá,“ uzavřela.

Vláda a premiér podle ODS byli zodpovědní za „fatální nepřipravenost“ na druhou vlnu epidemie koronaviru. Promrhali čas a prostředky, opakovaně lhali a nemají dostatek dat.

V současné situaci se však podle Mlejnka může opozice jen těžko domáhat nějakého lepšího postupu, než jsou restriktivní opatření, které vláda zavádí. „Jsou to opatření, která vyplývají z epidemiologických poznatků. Po nich by následoval už jen lockdown nebo zákaz vycházení,“ upozornil. „Je problém, že k intenzitě současného průběhu nákazy přispělo přílišné rozvolnění, které premiér sám prosazoval, tudíž za něj nese politickou zodpovědnost.“

Premiér má nyní podle Mlejnka situaci z části ulehčenou tím, že má epidemiologické záležitosti v rukou Prymula. „To bylo vidět i na včerejší konferenci, kde Babiš tolik nemluvil. Bylo poznat, že sám ani nechce vystupovat jako někdo, kdo boj s pandemií primárně řídí,“ popsal.



„Navzdory kritice, kterou vláda ke komunikaci dostala, se to nezlepšuje. Spíš bych řekla, že každá tisková konference je horší nejen co se týká obsahu a přípravy řešení, ale i formy,“ míní Lebedová.

Závěr, který lze z poslední tiskové konference vlády dovodit, je podle ní ještě tragičtější než neobratná komunikace. „Je to zpráva, že Babiš není lídr. Tato krize zcela odhalila, že neumí z takové situace lidi vyvést. Neustále se na někoho odvolává, ale když se mu to nehodí, experty neposlouchá. Ukazuje se, že nemá vlastní koncepci krizového plánu, že za celého toho půl roku nebyl vytvořen funkční krizový tým. To nás teď uvrhlo ještě hlouběji do jiného problému, než jsou samotná čísla.“



Omluva by byla na místě

Premiér je nyní podle Mlejnka v prekérní situaci. „Udělal chybu a lze snadno doložit, že přílišné rozvolnění bylo chybou fatální. Když se omluví, tak to uzná. To pro jeho další kariéru a preference hnutí ANO příliš příznivé nebude. Ztratil by tím kredit, který u části voličů, kteří v něm viděli schopného manažera, pořád měl. To je pro něj závažná věc,“ řekl Mlejnek, který se domnívá, že se premiér místo omluvy bude pochybení snažit shodit na jiné a situaci vysvětlit jinak.



To potvrzuje také Lebedová, podle které by společnost omluvu očekávala. „Silný lídr, který je schopen si uvědomit své chyby, by to udělal. Tady se ale opravdu ukázalo, že se Babiš stále na někoho odvolává, když neví, jak postupovat. A když má přijmout vlastní odpovědnost, není to schopen udělat,“ popsala.

Že by se premiér měl omluvit, napsala na Twitteru také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která Babišovi připravila omluvný projev. „Buď Andrej Babiš vyvodí zodpovědnost sám, nebo to za něj uděláme my,“ uvedla.

Doslovný přepis odpovědi Andreje Babiše na otázku, kde se staly chyby, kvůli kterým není stát připraven na druhou vlnu „Já nevím, kde se staly chyby, nevidím nějaký zásadní problém, my jsme teď přijali nějaké rozhodnutí a samozřejmě ano, my jsme hygieny, odevzdala armáda na ministerstvo zdravotnictví 1.6. a potom jsem dospěl k názoru, že je potřeba znovu vrátit armádu do hry s panem Dzurilou, to bylo 27. července, kdy jsem viděl, že na odběrném místě na Bulovce, že to nefunguje. Takže já si myslím, že se v tom angažuju od rána do večera, nemám žádný pocit, že bych pochybil. My jsme zkrátka rozhodovali a v březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase, a ty, který měli přijít, nepřišli. Takže to je podle mě v této fázi zbytečná debata. Já nemám pocit, že bychom dělali něco špatně, nikdo pořádně ten vir, můžeme se bavit, tady je odborník, můžete se zeptat primářů, jak ten vir se chová a samozřejmě umíraj lidi, umíraj lidi s covidem, ano, a mně je to líto. Pravděpodobně ten covid urychluje nebo zkracuje život a mně je to taky strašně líto.“

Vyznamenání by byla přijatelná jako pietní akt

Podle Lebedové už na tiskové konferenci mělo zaznít, že nastavená pravidla platí pro každého občana bez rozdílu a je jedno, jestli je to premiér nebo prezident. Babiš však na otázku reagoval velmi liknavým způsobem, což vyvolalo vlnu kritiky ze strany politiků i veřejnosti.



„Z dnešní schůzky Zemana s Babišem a Hamáčkem plyne, že by předání vyznamenání mělo proběhnout jen za přítomnosti prezidenta a vyznamenaných. Což je vzhledem k situaci vlastně jediný způsob, jak celý akt vůbec uskutečnit,“ uvedl Mlejnek.

„Doufám, že prezident ocení především lékaře a sestry z první vlny pandemie, to by bylo nanejvýš vhodné. A že odloží avizované vyznamenání pro Romana Prymulu. Ten si ho případně zaslouží až tehdy, pokud zvládne i druhou vlnu,“ uzavřel.