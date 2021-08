Pozvolna ubývá nákaz, číslo R je však stále nad hodnotou jedna

Číslo R je stále na hodnotě 1,02. Číslo udává, kolik jeden pozitivně testovaný kolem sebe nakazí lidí. Pokud by bylo číslo menší než jedna, znamenalo by to, že pandemie ustupuje.

Incidenční číslo je 12. Hodnota ukazuje počet nakažených lidí za posledních 7 dní na 100 tisíc obyvatel.

Nejhůře jsou na tom z okresů České Budějovice. V těsném závěsu jsou Semily.

Vláda ve čtvrtek oznámila, že testy na covid-19 budou i nadále hrazené ze zdravotního pojištění dětem do 18 let.

„Placené testování se nebude vztahovat na ty, kteří se nemohou očkovat. Nebude se vztahovat také na děti mladší 12 let a na lidi, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů,“ dodal později ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch @adamvojtechano Od září jsme se rozhodli zrušit hrazení testů z veřejného zdravotního pojištění bez předchozí indikace. Očkování je nyní už dostupné pro všechny osoby nad 12 let, které o něj projeví zájem. Je to ta nejefektivnější cesta z epidemie. Využijte prosím tuto možnost.

Zlínský kraj začal s očkováním bezdomovců. První přišli na řadu zájemci v Uherském Hradišti, další města budou následovat.

Ministerstvo zdravotnictví nebude uznávat jako důkaz bezinfekčnosti hladiny protilátek po covidu. „Nemáme v současné době dostatek důkazů, které by nás opravňovaly samotné protilátky zohlednit na stejnou úroveň jako vakcinaci nebo prokazatelně prodělanou nemoc plus šest měsíců,“ řekla pro MF DNES Koziar Vašáková.