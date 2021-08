Zdravotníci v kraji začali očkovat bezdomovce, předběžně se hlásí 200 lidí

Zlínský kraj začal s očkováním bezdomovců. První přišli na řadu zájemci v Uherském Hradišti, další města budou následovat. První den dorazilo do azylového centra devět z nich. Dohromady by zdravotníci měli naočkovat zhruba dvě stovky lidí bez domova. Kolik to nakonec bude, je i kvůli nespolehlivosti některých lidí nejisté.