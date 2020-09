Polovina Čechů teskní po kultuře, kterou omezila epidemie, ukázal průzkum

13:47

Čtyřiapadesáti procentům lidí v Česku chybí v současné době šíření nákazy koronaviru větší možnost navštěvovat kulturní akce. Zájem o ni mají hlavně mladí do 29 let a ti, kteří před pandemií chodili na kulturu čtyřikrát do roka.