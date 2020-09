Na živou kulturu půjde příští rok o 300 milionů korun víc, vyjednal Zaorálek

Podle Schillerové do kapitoly naplánované dosud na zhruba 14,7 miliardy korun přibude 307 milionů. Úřad navíc plánuje uspořit až pět procent svých provozních nákladů, což činí tři miliony korun.



Zaorálek uvedl, že živou kulturu v regionech, například tamní divadla, orchestry a muzea, považuje za klíčovou. „Já vnímala, že živá kultura je něco, co je pro pana ministra velice důležité, tam směřovala nejvyšší částka posílení na celkových 400 milionů korun,“ řekla novinářům Schillerová.



Další přidané peníze se týkají příspěvkových organizací, jako jsou Národní památkový ústav či Národní divadlo, dodala ministryně. „Dohodli jsme se, že to budeme dělat jako v tomto roce, kdy jsme se těmi příspěvkovými organizacemi zabývali a já dostal prostředky na posílení, když to bylo třeba. Tak mám příslib, že i v příštím roce budeme situaci sledovat. A pokud by se nevyvíjela příznivě, tak se budeme bavit, jak to posílit,“ uvedl Zaorálek. Základní kostru státních organizací podle něj nesmí zlikvidovat covid-19.

Úřad bude šetřit na svém chodu, Schillerová ale připustila, že malé ministerstvo kultury má v tomto ohledu menší možnosti než další úřady. Ocenila však, že Zaorálek naplánoval ušetřit tři miliony na provozních nákladech, což je asi pět procent. „Pokud máme vůbec topit a dělat základní činnosti, tak je na ministerstvu kultury velmi malý prostor (na provozní úspory). V této krizi to vidím velice silně,“ řekl Zaorálek.

Vloni mělo ministerstvo kultury v rozpočtu vyhrazeno 14,78 miliardy korun, v rozpočtu schváleném na letošní rok jeho kapitola činila 15,25 miliardy. Podle Zaorálka ale nebude příští rozpočet nižší. „My dostali třeba miliardu na investice v tomto roce, zhruba 300 nebo 400 milionů jsme schopni utratit a předpokládám, že se to převede do příštího roku. Faktický rozpočet příštího roku nemůžete spočítat z těch čísel, co vám dneska říkáme,“ vysvětlil.