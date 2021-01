Nový PES může ve 4. stupni otevřít obchody, hotely či sport testovaným

Návrh projednali zástupci resortů, ve středu se mu bude věnovat vláda



Aktualizovaný PES se přednostně řídí zatížením zdravotního systému. Například první stupeň má platit, když bude hospitalizovaných s covidem méně než 2 tisíce a na jednotkách intenzivní péče jich bude méně než 100. U pátého, nejvyššího stupně, se počítá s více než pěti tisíci pacientů s covidem v nemocnicích, z toho méně než 750 na JIP/ARO.

V nové tabulce však chybí kolonka o pití na veřejnosti. Naopak přibyly podmínky pro farmářské trhy.

Největší spory se nyní vedou o stravovací zařízení. Podle posledního návrhu smí u jednoho stolu v prvním stupni sedět maximálně 6 lidí. Hospody a restaurace budou mít povolené obsadit maximálně 80 procent kapacity.

Podmínky jsou pak ve vyšších stupních o něco přísnější. Ve druhém stupni mohou být provozovny stravovacích služeb naplněny pouze ze 60 procent – omezení pro šest lidí u jednoho stolu zůstává.

Aktualizovaný PES | foto: Ministerstvo zdravotnictví

Podle nynějších pravidel je ve 3. stupni možnost obsadit 50 procent kapacity provozovny. Nově by to bylo jen 30 procent. U stolu by mohli být jako doposud pouze 4 lidé. Není ale jasné, jak by to bylo s uzavřením provozoven, to tabulka neřeší. Nyní je to ve 3. stupni mezi 22. a 6. hodinou.

Bohoslužby opět bez hromadného zpěvu

Nová podmínka přibyla u bohoslužeb. Ty se v prvním stupni mohou konat, ovšem za podmínky, že se na nich nebude zpívat. Lidé při nich také musí mít roušky. Kapacita na bohoslužbách se pak omezuje ve vyšších stupních obdobně jako u restaurací.

Nově se také ve třetím stupni může setkávat venku maximálně 30 lidí, uvnitř pouze 12. Původně platilo 50 lidí venku a deset uvnitř.

Podle původního PSA mohly galerie a muzea v prvním stupni fungovat bez omezení, podle upravené verze zoologické a botanické zahrady, veletrhy, muzea a galerie budou muset fungovat pouze na 80 procent své kapacity ve venkovních areálech.

Uvnitř platí, že na 15 metrů čtverečních mohou být pouze 4 osoby. Zároveň se musí dodržovat odstup 2 metrů a lidé musí mít roušky.

Nová budou i pravidla pro bazény a wellness centra. Zatímco původně se řídily v prvních třech stupních podle pravidel shromažďování, nově PES uvádí, že například ve druhém stupni může být u venkovních bazénu maximálně 100 osob.

Změny čekají i školství

Uvnitř platí maximální kapacita dvou lidí na patnáct metrů čtverečních. U saun uvádí tabulka následující: „omezení počtu osob (dvě osoby na 15 metrů čtverečních provozní plochy), saunové ceremoniály povoleny (tři metry kubické na osobu, min. 80 stupňů Celsia). Parní sauny zakázány. Minimální teplota ostatních saun 75 stupňů Celsia. Bez krystalického ochlazení a ledových studen“.

Co se týče školství, pro první a druhý stupeň platí, že na školách probíhá prezenční výuka. Distanční je pouze u univerzit třetího věku, stejně, jak tomu bylo původně. Změna je až od třetího stupně. Zatímco dříve ve třetím stupni zůstávala prezenční výuka pouze v mateřských školkách, speciálních školách a na 1. stupni základních škol, podle nového PSA má být ve třetím stupni umožněna prezenční výuka i 9. ročníkům základních škol.

Žáci devátých tříd tak nově nepřijdou o prezenční výuku kromě třetího stupně ani ve čtvrtém a v pátém stupni. A zatímco podle původních pravidel v pátém stupni měli výjimku na prezenční výuku mateřské školy, speciální školy a 1. a 2. ročníky základních škol, nově může také probíhat prezenční praktické výuka posledních ročníků vysokých škol. Počet žáků je omezen maximálně na 20.

Ve čtvrtém stupni je rizikové skóre v rozmezí 61 až 75. Tedy stejné jako ve staré tabulce. Stejně jako pro třetí, čtvrtý a pátý stupeň je zapotřebí nouzový stav. Čtvrtý stupeň PES počítá se 4 tisíci hospitalizovaných a 500 nemocných na jednotkách intenzivní péče.

Noční zákaz vycházení se oproti staré tabulce ve čtvrtém stupni liší. Dříve byl zákaz od 23. hodin do páté ráno. Nově je však o hodinu delší, a to od 22. hodin do pěti hodin ráno.

Hromadných či venkovních akcí se může účastnit šest lidí, tedy stejně jako v původní tabulce. Stále budou smět fungovat výdejní okénka, ve kterých se však nesmí prodávat alkohol a jídlo je si možné vzít pouze s sebou.

Nový PES ve čtyřce počítá i s ubytovacími službami. Tady bude nutné při příjezdu předložit negativní antigenní test, který nesmí být starší než 48 hodin. Novinkou je i možnost kulturního vyžití - kina a divadla. I tady však budou platit přísná pravidla - předložení negativního testu, rozestupy, roušky a maximální obsazenost smí být pouze 20 procent. Sedících může být maximálně 300.

Aktualizovaný PES | foto: Ministerstvo zdravotnictví

Ve čtvrtém stupni otevřené ZOO, bazény i sauny

Pořadatel si poté musí ponechat evidenci návštěvníků po dobu jednoho měsíce, a to kvůli epidemickému šetření. PES však upozorňuje, že v tomto stupni nesmí divák zpívat či konzumovat jídlo.

Co se týče svateb a pohřbů, smí na ně pouze dvacet lidí. Konat se mohou i bohoslužby, zaplněno však smí být nejvýš 20 procent míst k sezení. Nesmí se na nich však hromadně zpívat. Ani ve 4. stupni nejsou zakázány návštěvy v nemocnicích či sociálních zařízeních. U nich nadále platí povinnost testování.

Otevřeno smí mít i zoologické zahrady, které ve staré tabulce byly v tomto stupni zavřené. Pro ně však platí pravidlo, že smí naplnit pouze 20 procent své kapacity. V omezeném režimu mohou fungovat i bazény a sauny. U nich je ve čtvrtém stupni povinnost negativního PCR či antigenního testu.

Ve čtvrtém stupni mohou být otevřeny i všechny obchody. Pro ně však platí, že na 15 metrů čtverečních smí být pouze jeden zákazník.

Ohledně sportu rovněž platí, že profesionální soutěže smí nadále fungovat při pravidelném testování. Amatéři v aktualizované tabulce ve čtvrtém i pátém stupni smí nadále sportovat, ale stejně jako profesionálové se musí prokazovat negativním testem. Ten nesmí být starší než 48 hodin.

Pátý stupeň nového PSA je už o něco přísnější. Sejít se stále mohou jen dva lidé. Zákaz vycházení platí stejně jako doposud, tedy od 21. hodin do pěti ráno. Divadla a kina jsou v pětce uzavřena, stejně tak i zoologické zahrady či bazény a sauny.