Odpadky a ze sněhu oraniště, sjezdovky na jihu Moravy se sáňkařům uzavřou

„To, co bylo o posledním víkendu, to bylo šílenství, katastrofa, nepopsatelné,“ uvedl provozovatel areálu v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku Vlastimil Jílek.



Na sjezdovce bylo podle něj plno, uvedl, že to bylo ještě horší, než kdyby byl areál oficiálně otevřený a lidé by se dali regulovat například při nástupu na vlek.

„Někteří si dělali, co chtěli. Vznikaly škody na majetku, na technickém sněhu, jde to do desetitisíců. A jediní, kdo jsou na tom tratní, jsme my, jen škody na ušlém zisku u nás jdou do statisíců,“ uvedl Jílek.



Někteří lidé navíc byli arogantní, vyvraceli ohraničující plůtky či je přelézali, naráželi do zasněžujících děl.



Lidé podle Jílka porušovali i nařízení o neshlukování. Pro sáňkaře a bobisty je tak nyní vstup do areálu zakázaný, podle Jílka začaly na areál dohlížet i policejní hlídky.

Obdobně jsou na tom i v nedaleké Olešnici na Blanensku. „Především ty dva poslední víkendy, to byl masakr. Chápeme lidi, že si chtějí užít sněhu, v Brně není, ale oni by také měli chápat nás. Na sníh nám zanáší bláto, odpadky jsou všude možně, přestože všude jsou kontejnery. Když rozbijí boby, někde je pohodí. Navíc se nekontrolovaně shlukují. Rozmístili jsme proto zákazové cedule,“ uvedl správce areálu František Jílek.



Škody kvůli tomu, že areál nemá otevřeno, jdou podle něj už do milionů. „Vánoční svátky, kdy jsme museli být zavřeni, už nedoženeme,“ uvedl Jílek.

Pro sáňkaře se uzavírá i areál v Němčičkách na Břeclavsku. „Bylo to horší, než kdyby se tady oficiálně lyžovalo,“ uvedl správce Jaroslav Stávek.



Škody jsou podle něj i na sněhu, stalo se z něj „oraniště“. „Budeme se snažit zasněžovat, a když to půjde, tak pro sáňkaře zasněžíme i nějakou plochu vedle, ale na sjezdovku už je nepustíme,“ uvedl Stávek.

Lyžařské areály zůstávají z nařízení vlády uzavřeny. Na jihu Moravy se letos ještě nikde nelyžovalo, v době, kdy areály mohly být otevřeny, k tomu na jihu Moravy nebyly vhodné klimatické podmínky.