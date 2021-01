Vláda bude rozhodovat o prodloužení omezení proti šíření koronaviru

Znamená to třeba, že musí být uzavřená velká část obchodů s výjimkou potravin či drogerií i provozovny služeb. Restaurace smějí mít otevřená jen výdejní okénka a většina školáků musela zůstat doma a přejít znovu na distanční výuku. Výjimku dostaly děti dvou nejnižších tříd základních škol.

Ve čtvrtém a pátém stupni jsou zakázány návštěvy v nemocnicích. Vláda je chce podle Blatného za určitých podmínek povolit, nutný bude respirátor FFP2. Dále budou povoleny s negativním testem a respirátorem návštěvy i v zařízeních sociální péče, podobně by mělo být nově možné navštěvovat i pacienty v následné péči nebo například na psychiatrii.



Vláda má také schválit pokračování angtienního testování po 15. lednu, kdy mělo původně skončit.

Podle dřívějšího vyjádření Blatného by to mělo umožnit, aby byly při nižším stupni epidemického rizika s negativním výsledkem testu na covid-19 nebo s očkováním umožněny nyní omezené aktivity. Například jít do divadla, kina, fitness či na sportovní akci.

Antigenní testy mají být zatím dál hrazené ze zdravotního pojištění, takže si za ně lidé víc nepřiplácejí. To má trvat, než se podaří naočkovat významnou část občanů.