Na sport a kulturu s negativním testem či očkováním? Rozumné, říká opozice

„Jsme zcela v souladu s tím, co říkal kolega Kupka. Bylo to diskutováno v rámci anticovid týmu,“ sdělil iDNES.cz také bývalý šéf lidovců Marek Výborný. „Využití antigenních testů je zde zcela na místě,“ uvedl Výborný.



Ministr Blatný totiž řekl, jakou výhodu budou mít ti, kteří budou očkovaní. Ministerstvo chystá úpravu tabulky protiepidemického systému PES.

„Tabulky opatření se upravují a od čtvrtého stupně dolů se snažíme umožnit aktivity těm, kdo nejsou nebezpeční, tedy jsou testováni, do budoucna také očkováni,“ uvedl Blatný. Prakticky to znamená, že na kulturní či sportovní akce se dostanou ti, kteří se vykáží buď negativním testem, nebo tím, že již byli očkováni.

„Jedinou správnou cestou je rychlé očkování,“ uvedl Kupka. Výborný řekl, že také učitelé musí být v očkovacím plánu zahrnuti už v průběhu února, aby se mohly vrátit děti do škol. Vakcinace pedagogů je podle něj absolutní prioritou a musí následovat okamžitě po proočkování nejrizikovějších skupin lidí (zdravotníci, ošetřovatelé v domovech s pečovatelskou službou, lidé seniorského věku).

Výmluva na EU je mylná, řekl místopředseda TOP 09

Místopředseda TOP 09 Lukáš Otys mluvil o tom, že nutností je, aby středně velké firmy pravidelně testovaly své zaměstnance.

Požádal vládu, aby nemátla občany, že za problémy s očkováním může zlá opozice či Evropská unie. „Výmluva, že za to může Evropská unie, je mylná,“ řekl Otys. Premiér Andrej Babiš totiž říká, že očkování v Česku probíhá pomaleji než v Izraeli či ve Velké Británie kvůli tomu, že evropská léková agentura EMA zatím neschválila vakcínu AstraZeneca, kterou se již očkuje ve Velké Británii.

ODS v anticovid týmu vznikající trojkoalice zastupují poslanci Bohuslav Svoboda, Martin Baxa a Martin Kupka, za lidovce jsou v něm senátor Lumír Kantor a poslanci Vít Kaňkovský a Marek Výborný. TOP 09 zastupují poslanci Vlastimil Válek a Dominik Feri a místopředseda strany Lukáš Otys.

Zdraví lidé přijdou při očkování na řadu v létě

Vláda počítá s tím, že všichni zájemci o očkování se budou moci zaregistrovat od 1. února a že zdraví lidé přijdou na řadu při očkování během léta. V pondělí by měla vláda schválit dokument, kde má být specifikované, kdo má pro očkování přednost. Tedy například kdo je rizikový, jak se takové parametry budou rozlišovat, jestli jde jen o věk, nebo i celkový zdravotní stav pacienta a podobně.

V první fázi budou očkovány nejrizikovější skupiny obyvatelstva a ti, kteří se o ně starají jako jsou zdravotníci. „Další jsou pečující o seniory, samotní senioři v domovech a jedná se také o lidi ve věku 80 let a starší. V Česku jde v první fázi asi o 400 tisíc lidí,“ vyjmenoval ministr zdravotnictví Blatný.

Do registru k očkování se budou moci lidé přihlásit online, ti, kteří to takto sami nezvládnou, u praktika či v callcentru. Dosavadní vakcinační strategie počítá zpočátku s očkováním ve 30 centrech v nemocnicích, postupně by se pak měli zapojit praktičtí lékaři. Kapacity se budou navyšovat podle toho, jak bude Česko dostávat další dodávky vakcíny.

U praktiků se bude očkovat, až se do Česka dostane vakcína od společnosti AstraZeneca, která zatím není schválena na úrovni Evropské unie. Má tu výhodu, že ji lze přechovávat v běžné lednici.