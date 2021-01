Negativní test bude podmínka, než se proočkujeme, předpovídá Havlíček

„Myslím si, že lidé budou čím dál tím víc motivováni k testování, protože nepochybně přijde i situace s ohledem na výjezdy do zahraničí, možná i s ohledem na návštěvy určitých kulturních, sportovních akcí, že lidé se budou muset testovat, aby prokázali to, že tu akci prostě zvládnou, aniž by tam vzniklo určité riziko,“ prohlásil vicepremiér.



Jednotlivé země podle něj přicházejí k tomu, že pouze ti, kteří budou mít negativní test, se budou moci zúčastnit určité akce. A řekl, že se domnívá, že to je „cesta, která nás v nějaké překlenovací době, než se postupně budeme proočkovávat, nemine“.

„Samozřejmě nesmí to být o tom, že budeme dělit lidi na dvě kategorie, na ty takzvaně čisté a na ty, kteří neměli možnost se proočkovat,“ řekl Havlíček.

Lidé od listopadu podstoupili 830 tisíc antigenních a 1,5 milionu PCR testů. Aktuální počet aktivních potvrzených případů lidí nakažených koronavirem je 119 561. Takto vysoké číslo bylo naposledy 30. října. Hospitalizovaných bylo v neděli 5777, asi o 200 více než v sobotu, ve vážném stavu je 877 z nich. S covidem v Česku zemřelo už 12 070 lidí.