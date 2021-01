Kdo bude mít test, mohl by otevřít. Resort uvažuje o změně ve 4. stupni PES

O pravidelném testování jako jedné z možností mluvil už v rozhovoru pro iDNES.cz epidemiolog Roman Prymula. „Myslím, že to jsou cesty, které chceme nějakým způsobem rozvíjet. Není možné držet Česko zavřené,“ řekl exministr zdravotnictví Prymula.

Podle něj by testování opravdu mohlo umožnit řadu aktivit či otevření provozů. „Ať to jsou obchody, průmysl nebo kulturní události a sport. Když lidé budou skutečně před tím testováni nebo v nějakém pravidelném režimu, tak to šíření je podstatně menší a myslím si, že je to cesta ze současné situace,“ uvedl Roman Prymula.

Možnost pravidelného testování a tím uvolnění pro některé živnostníky nevyvrátila pro iDNES.cz ani hlavní hygienička Jarmila Rážová. „Je to věc k diskuzi. Probíráme tyto možnosti antigenního testování nebo očkování proto, aby společnost mohla fungovat. To rozvolňování, o kterém mluvíme, je od čtyřky níž,“ doplnila Rážová.

Havlíček představil možnosti kompenzace

Vicepremiér Karel Havlíček zároveň zveřejnil možnost kompenzací pro kadeřnictví, maséry či majitelé fitness center a dalších. Kompenzace je možné čerpat za období od 14. října do 10. ledna.

„Chápu, že jste v situaci možná z jedné nejnáročnějších za poslední období. Proto jsme pro vás připravili celou řadu kompenzačních opatření,“ řekl Havlíček a představil možnosti kompenzací.

„Ti z vás, kteří zaměstnávají pracovníky mohou čerpat v rámci programu antivirus sto procent za jejich mzdy a odvody. Ti, kteří jsou v nájmu mohou prostřednictvím covid nájemné stoprocentní krytí nájmu za poslední čtvrtletí loňského roku. Živnostníci mohou získat náhradu pět set korun na den,“ uvedl vicepremiér.

Zároveň představil i nový kompenzační program, který tento týden schválila vláda. V něm je možné dosáhnout 400 korun na den za každého zaměstnance. „Jinými slovy. Pokud budete mít pět pracovníků činí to dva tisíce korun za den, krát třicet dní, rovná se šedesát tisíc korun. Věřím, že tyto prostředky pomohou překlenout možná nejnáročnější období ve vašem podnikání,“ dodal Havlíček.

Očkování či negativní test by mohli otevřít dveře i kultuře či sportu. Plán ministra zdravotnictví Jana Blatného pustit lidi s negativním testem na covid-19 či s očkováním například na kulturní a společenské akce označil místopředseda ODS Martin Kupka za správný.



„Rozumná, správná cesta,“ odvětil Kupka na středeční tiskové konferenci anticovid týmu vznikající trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09.



Jedinou správnou cestou je rychlé očkování

„Jsme zcela v souladu s tím, co říkal kolega Kupka. Bylo to diskutováno v rámci anticovid týmu,“ sdělil iDNES.cz také bývalý šéf lidovců Marek Výborný. „Využití antigenních testů je zde zcela na místě,“ uvedl Výborný.



Ministr Blatný totiž řekl, jakou výhodu budou mít ti, kteří budou očkovaní. Ministerstvo chystá úpravu tabulky protiepidemického systému PES.

„Tabulky opatření se upravují a od čtvrtého stupně dolů se snažíme umožnit aktivity těm, kdo nejsou nebezpeční, tedy jsou testováni, do budoucna také očkováni,“ uvedl Blatný. Prakticky to znamená, že na kulturní či sportovní akce se dostanou ti, kteří se vykáží buď negativním testem, nebo tím, že již byli očkováni.

„Jedinou správnou cestou je rychlé očkování,“ uvedl Kupka. Výborný řekl, že také učitelé musí být v očkovacím plánu zahrnuti už v průběhu února, aby se mohly vrátit děti do škol. Vakcinace pedagogů je podle něj absolutní prioritou a musí následovat okamžitě po proočkování nejrizikovějších skupin lidí.