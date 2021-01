EU s dodávkami vakcín nezaspala, říká Petříček a viní Babiše z dezinformací

„Už 10. prosince jsme se ptali na Evropské radě, když Británie začala 8. prosince očkovat, proč se neočkuje i v EU. Odpověď byla, že vakcína není schválená. Vyzývali jsme, aby to šlo rychleji. Bohužel, bylo tam velké zpoždění,“ uvedl premiér v rozhovoru pro Právo. Proč unie nereagovala rychleji, se chce Babiš dotazovat přímo Evropské komise.

Proti prohlášení premiéra se ohradil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. „Ve veřejném prostoru se začínají objevovat Fake News, že nás Evropská komise zdržuje v očkování, protože při nákupu vakcín zaspala. Opak je pravdou. Bez EU bychom se k vakcínám dostali mnohem později,“ napsal ve středu na Twitteru.

„Je to nesmysl. Opak je pravdou. Bez EU bychom se k vakcínám dostali mnohem později. Některé evropské státy, které nejsou členy EU, mají dokonce obrovské problémy získat byť jen minimální počet vakcín a žádají nás i ostatní státy EU o pomoc,“ dodal Petříček ve svém statusu na Facebooku. Podle něj Evropská unie začala předplácet vakcíny u firem již v létě minulého roku.

„Zároveň EU nevsadila jen na jednu kartu a oslovila firem více, aby byla záruka, že nám neunikne nejrychleji otestovaná a dostupná vakcína,“ dodal ministr. Opět zopakoval, že díky EU se vakcíny do Česka dostala velmi rychle a navíc vakcíny EU kupuje za mnohem nižší cenu, než například Izrael či USA.

„Samozřejmě, že vakcín není hned dost pro všechny občany EU. Není možné ji hned vyrobit pro celý svět. Proto musíme očkování fázovat. Díky EU k nám ale budou přicházet další lahvičky, dokud to budeme potřebovat,“ popsal Petříček.

Vůči obvinění z pomalému postupu EU se ohradilo i zastoupení Evropské komise v Česku. „V momentě, kdy EU uzavírala smlouvy s farmaceutickými firmami, ještě zdaleka nebylo jasné, která z nich (a zda vůbec) přijde s úspěšnou vakcínou. Zvolila strategii „nenechávat všechna vejce v jednom košíku“. Předplatila nám vakcínu u všech, které měly reálnou šanci uspět. Kdyby to neudělala, mohlo se klidně stát, že vakcínu nakonec jako první vyvine firma, s níž by smlouvu neměla, a občané EU by ostrouhali,“ uvedli zástupci na svých stránkách.

Česko si může objednat vakcíny po vlastní ose

Zatímco Velká Británie očkuje již několik týdnů a v Izraeli dostalo vakcínu již milion lidí, v Česku je tempo očkování daleko pomalejší. Podle Babiše má Izrael i Británie výhodu v tom, že nakupují vakcíny samostatně. „Izrael a Británie jedou, protože se rozhodují samostatně. My se na to můžeme jen dívat a čekat. To je špatně, Evropa musí jednat rychleji,“ uvedl v úterním rozhovoru.

Ve svém videu Čau lidi, kde si stěžoval na pomalý postup unijních úřadů, Babiš navíc uvedl, že si Česko nemůže objednat vakcíny mimo EU. „Všechny vakcíny objednáváme od Evropské unie, nemůžeme si objednat vakcínu mimo Evropskou unii,“ řekl ve videu.

Podle Petříčka je však možné za ČR dokoupit vakcíny po vlastní ose. „Česko určitě nespí a musí řešit vakcínu i po své ose, jakmile bude dostupná,“ napsal serveru Seznam Zprávy. Podle něj by se však Česko samo sotva dostalo k vakcínám před koncem minulého roku. O tom, zda koupit vakcínu nad rámec dohody EU, rozhodovalo například i sousední Polsko.

„Vím, že je často zvykem v těžkých časech hledat příčiny problému někde daleko od nás. Je pohodlné říct, že za vše vlastně může Brusel. To ale není pravda a nikomu to nepomůže. S problémy na začátku vakcinace se potýkají všechny státy na světě. Ani nejvyspělejší státy světa, které očkují již dnes hromadně, nejsou ušetřeny kritiky, často od svých vlastních občanů a politiků. Problém je celosvětová pandemie, která v moderní historii nemá obdoby,“ uvedl na konec ve svém příspěvku Petříček.

V Česku bylo do středečního večera očkováno 19 918 lidí proti nemoci covid-19. Očkování začalo v Česku 27. prosince.

První dodávka vakcín od společností Pfizer a BioNTech dorazila do Česka v sobotu 26. prosince. Šlo o symbolický počet 9 750 dávek, který byl stejný pro všechny země EU. Druhá dodávka vakcín obsahovala 23 400 dávek, dorazila 30. prosince. Další dodávka avizovaná na dnešek dorazila z poloviny už v úterý. Dodávky vakcíny od společností Pfizer a BioNTech by měly přicházet každý týden.

Kromě těchto dodávek má český stát objednáno také 1,9 milionu dávek asi pro 954 tisíc lidí od firmy Moderna, jejíž vakcínu ve středu doporučila k registraci v EU Evropská agentura pro léčivé přípravky. V Česku by mohly být kolem 22. ledna.

Vláda na konci listopadu avizovala, že za vakcíny pro 5,5 milionu lidí zaplatí zhruba 1,8 miliardy korun. Celkově by Česko mohlo objednat vakcíny až pro 10,6 milionu lidí v ceně 4,6 miliardy korun.