Nemocnice se připravují na nedostatek rukavic. Zásoby máme, uklidňuje stát

Dostatek ochranných pomůcek v nemocnicích je pro zvládnutí druhé vlny epidemie koronaviru zásadní. Nemocnice mají zatím všeho dost, problém by však mohl nastat s gumovými rukavicemi. Jejich výroba je totiž závislá na těžbě kaučuku a celá Evropa je dováží z Malajsie. Některé nemocnice v Česku už nyní hlásí, že by s jejich dodávkami mohl být do budoucna problém.