Hamáček chce najít viníka druhé vlny. Babiš v létě mluvil do opatření, řekl

„To, aby se ústavní vyšetřovací komise ustavila, jednoznačně podpořím. Mělo by se totiž odpovědět na otázku, kdo před druhou vlnou pochybil, jak pochybil a jak to celé zpětně bylo,“ řekl Hamáček. Poslanci by se podle něj měli záležitostí zabývat v momentě, kdy druhá vlna odezní.

Možnost vytvoření sněmovní komise podpořila i předsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Souhlasím s panem Hamáčkem a dodávám, že konat by měla i policie. U pana ministra je však problém, že zůstává jen u silných slov. Na jaře taky hovořil o zřízení komise a když jsem to v Poslanecké sněmovně navrhla, hlasovala ČSSD proti,“ uvedla na Twitteru.

Při jarní vlně epidemie chtěla TOP 09 vytvořit komisi, která by vyšetřovala nákupy zdravotnického materiálu, které opoziční strana považovala za předražené.

Hamáček dále podotkl, že do rozhodování o restrikcích do jisté chvíle zasahoval Babiš. „On jako předseda vlády všechna opatření schvaloval a sám do toho všeho razantně vstupoval a o věcech rozhodoval. S ohledem na minulost si například pamatuji, jak jsem 23. července vyzýval lidi, aby nosili roušky. Na to mi bylo premiérem řečeno, abych se staral o Českou poštu a nehrabal se ve zdravotnictví,“ řekl.

Babiš také v srpnu kritizoval návrh tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) na povinné zavedení roušek od počátku září ve školách či v restauracích. Následně ministerstvo zdravotnictví představilo mírnější opatření, která ale muselo počátkem září zpřísnit poté, co se začal zvyšovat počet nakažených.

O možnosti nynějšího uvolňování restrikcí zatím nechtěl Hamáček mluvit, přestože podle ministerstva zdravotnictví vývoj počtu nakažených ukazuje na možné zpomalení šíření epidemie.

Podle vicepremiéra je problém, že stále přibývá hospitalizovaných s covidem-19. „Pokud se trend brzdění potvrdí, tak pak je potřeba dbát na to, aby odešla vlna hospitalizovaných, a nedělat nepromyšlená uvolňovací opatření,“ řekl.