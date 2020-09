Ochranných pomůcek je dost. Situace není jako na jaře, říká šéf rezerv Švagr

„Situace je výrazně lepší, než byla v březnu. To jsme měli ve státních hmotných rezervách položky po třech tisících a jinde prakticky nebyly. Neměli je privátní lékaři, nemocnice, průmyslové firmy a nebyly tady ani výrobní kapacity. Od té doby se situace dramaticky změnila,“ popsal Pavel Švagr.

Nemocnice mají mít zásoby na dva měsíce a většina z nich je podle Švagra má. „Soukromí lékaři jsou připraveni včetně zdravotních pomůcek. I průmyslové firmy, které jsme zásobovali během nouzového stavu, měly povinnost a také si pořizovaly svoje zásoby,“ dodal Švagr.

Nově jsou i výrobní kapacity

Zároveň upozornil na další podstatnou změnu. „Na začátku březnové situace v Česku nebyly prakticky žádné výrobní kapacity. V současné době existuje mimo ochranných rukavic, které se v Česku nevyrábí, v každé oblasti minimálně jedna firma. A jsou tady i firmy nové,“ zdůraznil.

„Například když jsme teď soutěžili roušky, v nabídkových řízeních jsme dostali čtyři dílčí části roušek a celkem 58 nabídek. A vyhrála firma, která vznikla na jaře letošního roku,“ uvedl Švagr.

Z jedenácti soutěží, které vypsali, je jeden dodavatel z Velké Británie. Zbylých deset jsou podle něj firmy se sídlem v České republice. I to je podle Švagra pozitivní faktor.

Stát se může cokoliv

Podle Švagra jsou vypsány soutěže, během kterých uzavřeli řadu dalších kupních smluv. „Další materiály nám budou dodávány během září a října. A vedle toho je vypsaná soutěž na dynamický nákupní systém, tam bude další prostor pro firmy a předpoklad dalších dodávek. A další jednací řízení bez uveřejnění na ochranné pomůcky budeme připravovat,“ ujistil Švagr.

Nakupování ochranných pomůcek podle něj začíná dostávat systém. Upozornil, že to, co nakupují do státních hmotných rezerv, je poslední nouzová zásoba. „Vláda rozhoduje, komu bude určená,“ podotkl předseda Správy státních hmotných rezerv.

Rizika, že nebudou všechny smlouvy naplněny, podle Švagra existují. „Vypsali jsme soutěž na respirátory FFP3 na 1,1 milionu. Ve středu jsme podepisovali smlouvu s vítězným uchazečem, ale ne na celou dodávku, jen na 400 tisíc. Dodavatel řekl, že nám není schopen z kapacitních důvodů více dodat,“ popsal Švagr s tím, že budou soutěž opakovat. Pravděpodobnost, že by tento případ nastal, je podle něj malá. „Ale může se stát cokoliv,“ dodal.



Roušky doručíme včas, slíbil mluvčí České pošty

Česká pošta ve čtvrtek začala ze skladu v Opočínku vyskladňovat roušky a respirátory. Ty by měli najít ve schránce do příštího pátku všichni obyvatelé České republiky starší 60 let. Na každého připadá jeden respirátor FFP2 a pět roušek, které pocházejí ze zásob nakoupených ministerstvem vnitra na jaře.

Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka obálky s ochrannými pomůckami i běžné dopisy a balíčky doručí pošťáci včas, slíbil v pořadu 360° Pavlíny Wolfové. Náklady celé operace vyčíslil na přibližně 15 milionů, které proplatí stát.

„Nejsme nějaký dinosaurus, jsme státní firma a největší logistická společnost v České republice, takže to pro nás není žádný mimořádný úkon. Denně distribuujeme dva miliony dopisů a pohlednic, takže když máme od úterý do pátku distribuovat tři miliony obálek, tak ano, je to velké číslo, ale není to nic zvláštního,“ uvedl Vitík.

Upozornil, že obálka s respirátory a rouškami nebude doporučený dopis, bude se klasicky vhazovat do schránky. „To významně urychlí celý distribuční proces. Takže lidé, kteří čekají na roušky i na svou zásilku, ji dostanou tak, jak mají,“ slíbil.

Podle mluvčího pošty vláda uvažovala i o variantě, že by obálky s ochrannými prostředky rozdávali pracovníci společně s důchody. „Ale tam by mohly nastat nějaké šťouchanice, takže jsme od toho upustili a budeme je dávat do schránky. Můžeme to rozložit podle našich potřeb, takže se neobávám, že by byl v pátek člověk nad 60 let, který by je nedostal,“ ujistil Vitík.

Doručování zvýšeného počtu zásilek může být pro Českou poštu jakýmsi tréninkem na vánoční období. Firma se na něj podle Vitíka chystá a očekává rekordy, co se týká balíků. Lidé totiž možná budou kvůli koronavirovým opatřením pro nákup dárků více využívat e-shopy než kamenné obchody. „Na to se připravujeme a jsme připraveni i na distribuci. Bude to naprosto v pořádku,“ dodal Vitík.

Adresy dostanou od ministerstva vnitra

Příprava rozesílání roušek a respitárotů začala už ve čtvrtek ráno, kdy přijelo 20 kamionů České pošty do centrálního policejního skladu do Opočínku. Tam přebraly první palety plné ochranných prostředků. Palet bude celkem tisíc.

„Během čtvrtka a pátku je rozvážíme do největších třídicích uzlů v rámci České republiky. Sobotu a neděli máme na kompletaci, to znamená vložení roušek a respirátorů do obálek. V pondělí nakompletované obálky rozvezeme po celé České republice na jednotlivé dodejny a od úterý do pátku 18. září budeme tyto finální obálky distribuovat do jednotlivých schránek,“ popsal mluvčí České pošty.

Obálky nedostanou jen penzisté, ale všichni lidé starší 60 let a ti, kdo letos toto jubileum teprve oslaví. Podle Vitíka ale Česká pošta zatím nemá adresy všech těchto občanů. „Dostaneme je z centrální evidence od ministerstva vnitra. Je to otázka hodin,“ prohlásil s tím, že následně zaměstnanci vytvoří klasické poštovní distribuční seznamy a pojedou podle nich.

15 milionů korun proplatí stát

Důležité podle Vitíka je, že tři miliony obálek budou doručovatelé distribuovat na trvalé bydliště lidí. I kdyby tedy 99 procent adresovali tak, jak je potřeba, může zbýt například 30 tisíc těch, kde se stane nějaká chyba. „Statisticky je to možné a pro tyto případy budou na pobočkách České pošty připraveny doplňkové obálky s ochrannými pomůckami. Člověk přijde, podepíše čestné prohlášení, že ji do schránky nedostal, a bude mu vydána náhradní obálka,“ vysvětlil Vitík.

Doplnil, že nepředpokládá, že by něco zbylo, ale pokud nějaké obálky s ochrannými pomůckami na České poště zůstanou, vrátí je do skladu v Opočínku, aby našly využití pro ty, kteří je budou potřebovat.