S koronavirem bojují i knihovny. Studenti si poradí, děti jsou na tom hůř

Uzavření knihoven zkomplikovalo život například Janu H. z Prahy a jeho dvěma dětem.

„Naše děti si od malička knihy zamilovaly, každý den s nimi několikrát čteme. Dcera, která chodí do první třídy, čte i sama, zhruba dvě až tři knihy týdně. A teď, když jsou knihovny zavřené, nemá číst co,“ popsal.

„Sice se snažíme knihy i kupovat, ale v té spotřebě, kterou dcera má, jí to vzhledem k rodinnému rozpočtu nemůžeme zajistit. A číst znovu stejné knihy ji nebaví. Koho by to taky bavilo číst neustále Pipi Dlouhou punčochu, Děti z Bullerbynu nebo Armstronga: Dobrodružnou cestu myšáka na Měsíc,“ dodává.

„Samozřejmě že jsme různé možnosti bezkontaktních výpůjček promýšleli, ale bohužel s ohledem na velikost, logistiku a vlastně i smysl vládního patření, totiž aby se lidé neshlukovali, pokud možno nejezdili MHD a zůstali doma, se nám nepodařilo vymyslet funkční a dlouhodoběji provozovatelný model,“ popsala mluvčí Městské knihovny v Praze (MLP) Lenka Hanzlíková.



Bezkontaktnost je tedy zatím věc, kterou knihovna nedokáže zajistit. Jak Hanzlíková podotýká, hodně záleží i na tom, jak je knihovna velká, jaké má prostorové podmínky a samozřejmě také jaký má obrat knih.

„Rozumím tomu, že ze zpráv z médií se může zdát, že je to jednoduché. A někde opravdu ano, zvláště když jde o knihovny s pár desítkami, stovkami či tisíci čtenáři a pár tisíci či desetitisíci výpůjčkami,“ dodala. Podle ní má MLP má aktuálně 150 tisíc registrovaných čtenářů, provozuje 44 poboček a tři pojízdné knihovny.

Knihovna města Ostravy knihy vydává tak, že si čtenář o titul požádá v katalogu, poté přijde před pobočku a zavolá knihovníkům, kteří mu tašku s knihami přinesou přede dveře. Podobný systém zvolila během prosincového rozvolnění také Knihovna Jana Drdy v Příbrami, avšak s přísnějšími opatřeními se opětovně uzavřela.



Nefunguje ani Knihovna Jiřího Mahena (KJM) v Brně, která možnost bezkontaktního půjčování taktéž nemá. „Umožňuje pouze bezkontaktní vracení knih do návratových boxů a nabízí online služby,“ uvedla mluvčí knihovny Jana Šubrová.



„Jestliže nám vládní nařízení umožní znovu obnovit provoz výdejových okének, jsme připraveni provoz spustit a uvítali bychom to,“ dodala Šubrová. Knihovnu podle ní rozhodně omezení služeb netěší, zvláště v roce, kdy slaví sté výročí.

MLP uzavření vnímá jako možnost začít dělat věci jinak. „Aneb když to nejde fyzicky, zkusíme to online. Pořádáme konference, knihovníci se setkávají se svými čtenáři nad knihami přes Zoom nebo Facebook, tvoříme obsah, který pak nabízíme jak na webu i dalšími kanály,“ popsala Hanzlíková.

Knihovna také upravuje prostory některých poboček nebo doplňuje zařízení na samoobslužné půjčování a vrácení. „Vše s cílem, že až to bude možné, aby se lidem v knihovnách líbilo. Na návštěvníky a čtenáře už se moc těšíme,“ sdělila.

Čtenáři si také nemohou půjčovat knihy například ani v Knihovně města Olomouce, zavřeno má také Moravská zemská knihovna v Brně. „Aktuální usnesení vlády umožňuje pouze bezkontaktní výdej výpůjček, který však v podmínkách knihovny nelze zajistit,“ stojí na webových stránkách.



Univerzitní knihovny knihy vydávají

Půjčování a vracení knih naopak umožňují univerzitní knihovny. Například v knihovnách Masarykovy univerzity fungují výdejní okénka nebo se knihovníci chrání pomocí plexiskel namontovaných na pultíku, zpoza něhož knihy vydávají.



V některých pobočkách knihoven Univerzity Karlovy (UK) si pak studenti také mohou vyzvednout knihy objednané z katalogu. Na podzim byly přitom zavřené. Podle mluvčího UK Václava Hájka sehrálo roli zimní zkouškové období. „Pro plnění studijních povinností platí sice modifikace vyplývající z mimořádné situace, ale na zkoušky se studenti musí připravit stejně, jako to bylo v době před pandemií,“ popsal.

Výdej a vracení knih umožňuje také Národní technická knihovna v Praze (NTK), ve které bývá před začátkem zkouškového období až tři tisíce studentů denně. „Aby studenti a vyučující nepřišli o přístup k publikacím a konzultačním službám důležitým pro jejich studium a pedagogickou činnost, NTK opět zprovoznila samoobslužný výdej knih a rozšířila poskytování konzultačních služeb online,“ uvádí knihovna na svých webových stránkách.

„Jsem ráda, že knihovny Univerzity Karlovy fungují. Můžu si tak přes katalog jednoduše objednávat knihy, které potřebuji ke studiu, a oni mi je připraví k vyzvednutí. Strávím tak na pobočce jen minimum času a nemusím zdlouhavě hledat v policích,“ podotýká k tomu studentka Květa, která v září nastoupila do prvního ročníku magisterského studia.

„Služby Městské knihovny bych ocenila také, ale takto mi alespoň nezbývá nic jiného, než se věnovat čtení odborných textů ke studiu,“ usmívá se.

Děti, které zatím studovat nemusí, jsou však v podstatně horší situaci: „Už jim v podstatě nezbylo vůbec nic. Kroužky, sporty nejsou. Se spolužáky se prakticky stýkat nesmějí. Knihu žádný tablet, počítač ani telefon nenahradí,“ uzavírá Jan H.