Boj o Vidkun. K soudu míří jedna z největších kauz posledních let

Exhejtman: Přimotal jsem se k válce policajtů Kariéru hejtmana Jiřího Rozbořila z ČSSD zničily dvě schůzky a dvě věty. Rozbořil je obžalován z korupce hlavně kvůli „replikám“, které policie vyhodnotila jako závadné. Ty věty zní: „Když se někomu ušetří třicet mega, tak by se mohl revanšovat.“ Ta druhá je: „Dobrý, něco vymyslíme.“ Rozbořil podle obžaloby nabízel úplatek v blíže neurčené výši spoluobviněnému policistovi Karlu Kadlecovi. Kadlec se měl zasadit, aby policie odložila vyšetřování dotačního podvodu při stavbě jezdeckého závodiště Lazce, kde závodila hejtmanova dcera. Rozbořil také v rozhovoru připouští, že v Lazcích mohl dostat práci po odchodu z politiky. Dnes dělá konzultanta na živnostenský list. „Hrozí mi šest let vězení, tak to nemůže stát na domněnkách,“ zlobil se Rozbořil na schůzce s redaktorem MF DNES v kavárně v centru Olomouce. Tam poskytl exkluzivní rozhovor ke své kauze. „Byla to válka policajtů. To už se víceméně dneska ví a já do toho spadl. To už se prokázalo. Pana Kadlece jsem před tou schůzkou viděl dvakrát nebo třikrát v životě, protože na bezpečnostní radě zastupoval krajského ředitele,“ dodal Rozbořil. Takže od začátku, vy jste i u výslechů potvrdil, že ten projekt jezdeckého areálu byla vaše „srdeční záležitost“? Srdeční záležitost to byla. Moje dcera jezdila parkur. Udělala si licenci, ale v Olomouci žádný klub nebyl, tak dojížděla do Náměšti. Proto vznikla myšlenka, že by se mohl obnovit areál v Lazcích. U těch debat jsem byl a vzniklo to kvůli mojí dceři. Ale v té době jste prý ještě nebyl hejtmanem? V té době jsem ještě zdaleka nebyl hejtmanem, nedával jsem žádost o dotaci, nevyřizoval. V podstatě, neměl jsem ani jak. Nebyl jsem ani v zastupitelstvu, byl jsem neznámý člověk. Obžaloba začíná větou – obviněný Jiří Rozbořil měl zájem na tom, aby policie vyšetřování Lazců odložila. Je to tak? Měl jsem na tom zájem jako šéf regionální rady ROP a jako hejtman. Nic víc. Chtěl jsem, aby se to vyšetřování urychlilo. Na jedné akci, kdy jsem předával ocenění policistům, jsem panu Kadlecovi řekl – a tu větu si budu pamatovat do smrti: Já vám tady rozdávám medaile a vy se čtyři roky patláte s těmi dotacemi (myšleno vyšetřování Lazců – pozn. red.). Policie vám předestřela několik vět, ze kterých vyvozuje, že jste se mohl dopustit korupce – „něco vymyslíme“ a pak věta „když se někomu ušetří 30 mega, měl by se revanšovat“. Jak jste ty věty myslel? Ano, když někomu ušetříte… Když se ale podíváte dál, tak zjistíte, že ten Kadlec v tom vůbec nic neudělal. Je tam výslech státní zástupkyně (odpovědné za Lazce). Ta říká, že ji nikdo neovlivňoval. Majitel těch Lazců Stehlík byl rok v Americe, vůbec jsme se neviděli. Nikdo mě neúkoloval. Taky státní zástupce překvalifikoval po třech letech to moje obvinění. Původně tam bylo, že jsem měl policajta uplácet kvůli svému nebo něčímu prospěchu. Teď tam nově je, že to bylo kvůli obecnému zájmu. Abych to vysvětlil lapidárně, žalobce to vidí tak, že já jsem měl jít do banky vyzvednout svoje peníze a uplatit policajta jenom proto, aby peníze z dotace zůstaly v Olomouci. To není pravda. A větou „něco vymyslíme“ já končím každý hovor. Takhle já mluvím. Uznávám, že konkrétní částka toho úplatku v obžalobě chybí... No někomu se ušetřily peníze, ten se měl revanšovat. Jaká je to částka? Oni stavějí jenom na tom. Zaujala mě ještě pasáž v té obžalobě. Píše se tam, že po skončení mandátu hejtmana jste mohl dostat práci v areálu Lazce? Chodili jsme v Lazcích do VIP prostoru, seděli u stolu a bavili se: Až jednou nebudeš hejtman, co budeš dělat? Ale to s tím nesouvisí. Zkrátka, se spoluvlastníkem areálu jsme se kdysi domlouvali – řekl mi – můžeš tady něco dělat. Ale když se rozjela kauza Vidkun, byl jsem ze hry a dnes to dělá stejně někdo jiný. Jste ještě nějak politicky činný? Zaplatil jsem 300 korun členský příspěvek, ačkoli jsem původně nechtěl. Jsem řadový člen (ČSSD), nejsem nijak navázaný na politiku. Musel jsem si vyřídit živnostenský list, abych si aspoň konzultační činností něco vydělal. Nikdo mě nechce zaměstnat, protože jsem toxický. Klíčové bude, jak soudce ty vaše věty posoudí a zda vám uvěří… Budu mu to vysvětlovat stejně jako teď vám.