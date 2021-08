Další výslechy. Žalobce Šaroch vrátil Čapí hnízdo vyšetřovatelům

„Dozorový státní zástupce ve věci v mediálním prostoru označované jako ‚kauza Čapí hnízdo‘ rozhodl dnešního dne o vrácení věci policejnímu orgánu k doplnění vyšetřování,“ uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Důvodem pro vrácení jsou podle něj zejména nové informace, které se objevily až po ukončení vyšetřování a předložení spisového materiálu státnímu zástupci.

„Státní zástupce i v průběhu zpracování věci vyhodnocoval veškerá nová zjištění, které vyplývala jak z podání obhajoby, tak z informací, které se objevily ve veřejných sdělovacích prostředcích a dospěl k závěru, že některé informace mohou být pro další postup ve věci relevantní a je namístě se jimi blíže zabývat,“ dodal mluvčí s tím, že vyšetřování by mělo být doplněno zejména o výslechy svědků.

Lhůta pro zajištění důkazů je stanovena do poloviny září. Po ukončení vyšetřování se celá kauza vrací opět k Šarochovi, který má rozhodnout o podání obžaloby.

Deník N s odvoláním na své zdroje informoval o tom, že Šaroch chce vyslechnout nejméně dva svědky, a to premiérova syna Andreje Babiše mladšího a bývalého manažera farmy. O něm přinesl informaci server Seznam Zprávy. Manažer se podle webu přihlásil žalobcům s tím, že u výslechů v letech 2017 a 2018 neřekl vyšetřovatelům úplnou pravdu a chce svou výpověď doplnit.

Babiš mladší dlouhodobě žil s matkou ve Švýcarsku, nyní několik týdnů pobývá na území České republiky. Opakovaně nabídl, že k případu Čapí hnízdo bude vypovídat.

Šaroch měl rozhodnout do 31. srpna, termín mu původně stanovila pražské vrchní státní zastupitelství. V polovině srpna podal premiér Andrej Babiš návrh na zastavení svého trestního stíhání. Spolu s Babišem je v případu obviněná jeho někdejší poradkyně Jana Mayerová, i její obhájce podal stejný návrh. Vyšetřovatelé je viní z poškození finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu.

Původní vyšetřování skončilo v květnu

Policie ukončila vyšetřování na konci letošního května, kdy Šarochovi navrhla podat obžalobu. Na konci května u policie také skončil hlavní vyšetřovatel kauzy Pavel Nevtípil.

Babiš dlouhodobě tvrdí, že je kauza účelová a uměle vykonstruovaná. Odmítá, že by kolem farmy bylo něco nezákonného. Mayerová, která nyní používá své dívčí příjmení Nagyová, v minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.

Podstatou kauzy je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Akcie vlastnily Babišovy děti a partnerka. Na dotaci by farma jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svých svěřenských fondů.

Původně policisté v kauze obvinili více lidí včetně členů Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil Šaroch v květnu 2018. Předloni zastavil stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše, přestože policie stejně jako nyní navrhovala podání obžaloby.

Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Mayerové, podle něj bylo řízení v jejich případě zastaveno nezákonně a předčasně. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo. Zeman v polovině května oznámil svou rezignaci, mandát mu zanikl k 30. červnu.