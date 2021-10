Zdražily školní obědy, přibylo žádostí o bezplatné. Na řadě jsou nemocnice

„Vážení rodiče, od 1. září dochází ke změně cen obědů.“ „Rádi bychom vás informovali o změně cen v jednotlivých věkových kategoriích školního stravování.“ „Změna cen školního stravování s platností od 1. září.“

Podobná upozornění nedávno obdrželi rodiče žáků některých škol. Vliv má samozřejmě růst cen potravin či energií. Ruce jídelnám uvolnila novela vyhlášky o školním stravování, která po dlouhé době zvýšila finanční limity na nákup potravin.

Cena nabízených jídel se zvýšila průměrně o tři koruny. Některé školy si ponechávají stejné ceny jako před změnou vyhlášky, mnohdy i díky finanční podpoře obědů ze strany obce. Jinde takové štěstí nemají.

Jenže kdo by si myslel, že na vině je pouze rozdílná cena potravin v obchodech v jednotlivých krajích, mýlil by se. S výrazně odlišnými cenami je možné se setkat i v rámci jedné městské části, jako je tomu v pražských Řepích.

Například na ZŠ Františka Peřiny zaplatí rodiče strávníků od 7 do 10 let 24 korun za oběd, u dětí od 11 do 14 let činí cena 26 korun a od patnácti let výše stojí obědy 27 korun. Přitom jen o 750 metrů dál na ZŠ Jana Wericha platí rodiče v první kategorii 30, ve druhé 31 a ve třetí 32 korun. Cena se tedy v rámci Řep liší až o šest korun.

Kvůli dopadům koronavirových omezení na ekonomiku mohou mít finanční problémy i lidé, kteří ještě v minulém roce nouzí netrpěli.

Vyšší ceny za kvalitnější potraviny

Změnu vyhlášky přivítal výkonný ředitel Asociace školních jídelen Karel Jahoda. Připomíná, že naposledy se limity pro ceny školního stravování zvýšily před deseti lety. „Od té doby vzrostly ceny potravin a změnila se inflace. Je to zcela logický a očekávaný krok,“ vysvětluje Jahoda.

Věří, že to může mít přínos i pro strávníky: „Se zvýšením ceny lze dosáhnout na kvalitnější suroviny.“ Jedním dechem však upozorňuje, že ke zdravému obědu nestačí jen vyšší „dotace“.

„Je potřeba, aby byly potraviny zpracovány správnými kulinářskými technikami. To znamená, aby si zachovaly svoji výživovou hodnotu, barvu, chuť a tak dále. K tomu je potřeba personál jídelny pravidelně vzdělávat,“ říká Jahoda.

Nutriční optimismus však nepřebije finanční starosti samoživitelů či rodičů s nízkým příjmem, kteří s vyššími výdaji na obědy nepočítali. Někteří si takový výdaj nemohou dovolit, a tak děti hlavní jídlo dne vynechávají.

„Nezdražují jen potraviny, ale i ostatní služby a zboží. Nízkopříjmovým skupinám obyvatel nezbývají po zaplacení nájmu a energií peníze na potraviny a obědy pro děti. Pokud školní obědy zdraží, pak lze předpokládat, že bude více rodičů, kteří si je nebudou moci dovolit,“ říká Dagmar Vogtová, koordinátorka projektu VašeVýživné.cz z Asociace neúplných rodin.

Průměrná aktuální cena školních obědů (dle zjištění iDNES.cz) věková kategorie cena obědů 6 - 10 let 27 Kč 11 - 14 let 29 Kč 15 a více let 31 Kč 15 a více let (SŠ) 37 Kč

Rodiče mají více možností, kde požádat o pomoc. Jednou z nich je projekt Obědy pro děti. Jen od září bylo v různých programech schváleno na 9 600 žádostí na bezplatné obědy, což je přibližně stejný počet jako za celý minulý školní rok.

Klid před bouří v nemocnicích

Zatímco rodiče dětí školou povinných poznali zdražování potravin už od září, v nemocnicích je klid před bouří. Nemocnice většinu potravin soutěží, a tak mají na určitá období uzavřené smlouvy na pevně danou částku. Obvykle do konce roku.

„Soutěžíme téměř vše, počínaje rohlíky a konče drahými potravinami. V tuhle chvíli ještě dramatický dopad cen neidentifikujeme,“ říká náměstek pro ekonomiku a provoz Nemocnice Na Homolce Tomáš Hadžoga.

„Vzhledem k tomu, že pacienti za stravu v nemocnicích neplatí nic, budeme to řešit nějakým úsporným opatřením, abychom se v rámci ekonomických parametrů pohybovali na pozitivní lince,“ dodává Hadžoga s tím, že v jejich jídelně otevřené pro širokou veřejnost se zdražování do cen jídla promítne.

Obdobně jsou na tom i v Bílovecké nemocnici. „Pociťujeme to už dlouho a s rostoucími cenami energií ještě pocítíme. Čekáme na konec roku, pan ředitel je ekonom, takže bude připravovat finanční plán na příští rok a v rámci toho bude zohledňovat, že ceny budou vyšší,“ řekla mluvčí nemocnice Magda Otáhalová.

Ekonomický náměstek Fakultní nemocnice Motol Jiří Čihař míní, že je na závěry o zdražování jídla ještě brzy. I Motol má s dodavateli nasmlouvané ceny, které se do konce roku nezmění. Ale i on čeká vyšší účty.

„Dodavatelé se s tím musí vyrovnat, ale teprve to přijde. Benzin zdražuje meziročně o dvacet procent, je málo hnojiv, takže bude malá úroda, zdraží se obilí a podobně... Říjen není ještě správný měsíc na monitorování zdražování, ale že je to před námi, to je jasné,“ dodává Čihař.