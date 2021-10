Tým byl nemocný, tak soutěžil sám. A stal se druhým nejlepším kuchařem v Česku

Do Makro Akademie dorazil Jakub Jasenovský v dobré náladě. I když věděl, že má před sebou náročný úkol, tedy zastat práci i za svoji nemocnou kolegyni, působil vedoucí školní jídelny ze Základní školy Bronzové ve Stodůlkách uvolněně.



„Je to prestižní soutěž školních jídelen, hlavní důvod mé účasti je, abych zviditelnil školu a zasoupeřil si s kolegy. Letos se účastním už podruhé,“ prozradil iDNES.cz, zatímco kontroloval hodiny, aby vstoupil včas do kuchyně.



První začínající tým v kategorii pokrmů pro mládež 11 - 18 let směl do kuchyně v 11:15, na třetího v pořadí Jasenovského přišla řada o půl hodiny později. Na vaření měl stejně jako kolegové limit dvě hodiny.

Zatím je to dobré, hodnotil průběh

Dvě hodiny působí jako příjemný limit na uvaření pokrmu pro komisi. I Janovský zpočátku sršil úsměvy a klidem, ale jak jeho dřívější kolegové končili svoji prezentaci před porotou a blížil se jeho okamžik, přepnul i zástupce místní základky na vyšší rychlost. „Zatím je to dobré,“ uklidňoval redaktora usměvavý kuchař.

Přesto bylo poznat, že jeho ruce během chvíle při přípravě značně zrychlily, „kuchař samotář“ se uzavřel do sebe a v posledních okamžicích prováděl tolikrát opakovanou rutinní práci ze školní jídelny.

„Připraví se trojka! Trojka na řadu, budete servírovat!“ vybízela Jasenovského dohlížející komisařka v kuchyni, zatímco se rozhlížela, odkud další účastník přiskočí. Ten si ale dával chvíli na čas, ladil poslední detaily a několikrát při tom nervózně zkontroloval velké hodiny na zdi naproti sobě.



Pak ale přeci jen naložil všechny potřebné věci na vozík a dojel k velkému stolu sloužícímu jako výdejní místo, odkud hostesky nosily hotové pokrmy komisi k hodnocení.

První talíř nazdobil sám a položil ho na velkou dřevěnou podložku, na kterou byla zamířena kamera přenášející obraz až ke komisařům. S nazdobením dalších osmi talířů pomohl Jasenovskému jeden z komisařů.

Talíř mluví za vše, přiznala nutriční terapeutka

„Uvařil jsem bramborovo-dýňové pyré s hříbkovou omáčkou a kuřecí roládou,“ představil porotě osamocený soutěžící. Hodnotitelé, kteří se během dne nebáli vypíchnout nedostatky ochutnávaných jídel, při pohledu na Jasenovského a jeho pokrm pookřáli.



Nutriční terapeutka Květa Krajíčková se smála: „Prázdný talíř mluví za vše,“ a za pravdu jí dali i zbylí kolegové v porotě, byť jeden nedostatek společně našli. „Příště nám dejte více hříbkové omáčky a pyré, bylo skvělé,“ prosili.



„Byl jsem mile překvapen, jak mi to šlo od ruky. Ani jsem kladné hodnocení nečekal,“ svěřil se následně v zákulisí pro iDNES.cz kandidát na vítězství.

Zlato z toho nebylo, porotu ale zaujal natolik, že ve své kategorii pokrmů pro mládež 11 - 18 let skončil druhý a odnesl si šek na pět tisíc korun.

Výsledky soutěže Nejlepší kuchař/ka 2021 ve společném stravování (finále) Svačinky pro děti 3 - 6 let Pokrm pro mládež 11 - 18 let Bezmasý rostlinný pokrm Racionální pokrm pro nemocné a seniory 1. MŠ Na Korábě, Praha 8 1. Ekolandia, školní catering 1. Domov pro seniory v Perninku 1. Domov pro seniory v Perninku 2. MŠ Podlesí Příbram 2. ZŠ Bronzová, Praha 13 2. Ekolandia, školní stravování 2. Rehabilitační ústav Hostinné 3. ZŠ a MŠ Petrohrad 3. Zařízení školního stravování Opava 3. Zařízení školního stravování Opava 3. Clementas Mlékovice

S výkonem svého týmu byl spokojený i Václav Rambousek ze Středního odborného učiliště v Poličce. „Připravili jsme si mleté kuřecí maso se zeleninou, kroupami a brambor ve slupce se salátkem z červené řepy se zakysanou smetanou,“ představil své menu Rambousek.

„Pokrm jsme pojali regionálně a uzpůsobili podzimu. Odjíždíme se spoustou zkušeností a připomínky hodnotitelů byly věcné, vyzkoušíme je v praxi,“ dodal Rambousek z Poličky.

Taktéž spokojená byla Jitka Rejnartová z Mateřské školy Podlesí u Příbrami, jež se svojí kolegyní vybojovala v kategorii svačinky pro děti od 3 do 6 roků druhé místo. I ona načerpala mnoho poznatků, které v jídelně vyzkouší, jak ale smutně dodává, doma jí to neprojde.

„Já bych inspiraci čerpala, ale doma stejně chtějí klasiku. Ve školce se to ale určitě zúročí,“ těší stříbrnou Nejlepší kuchařku roku 2021 ve společném stravování.

Hlavní organizátor Zdeněk Hladík měl z průběhu finálové akce dobrý pocit. „Mé kulinářské srdíčko plesá, cílem akce je, aby to nebylo jen o soutěži, děláme to jako vzdělávací program. Každé jídlo komentujeme a dáváme k němu náměty. Jak je vidět, soutěžící si poznatky berou za své a letos přijeli připravení,“ těší ho.

Kromě toho, že Hladík z Asociace kuchařů a cukrářů, která akci organizovala, soutěž moderoval, patřil i k porotcům, takže spolu s kolegy během dvou dní ochutnal jídlo od všech 38 týmů. Přesto se cítil skvěle.

„Vše je o hlavě. Je to jako když někdo zkouší auta a celý den jezdí. Taky by se dalo říct, že toho má plné zuby. Když si to naladíte v hlavě a nastavíte žaludek, což my kulináři umíme, seč za den nabereme o dvě kila navíc, je to radost,“ vysvětluje Hladík.

Soutěžily i nemocnice či lázeňská centra

Do finálové fáze Nejlepšího kuchaře se z celkových 75 zájemců probojovalo v korespondenčním kole 40 nejlepších, tedy deset nejlepších z každé ze čtyř kategorií (byť se v sekci pokrmů pro mládež dva týmy musely na poslední chvíli odhlásit kvůli nákaze koronavirem v týmu).

První den patřil kategoriím bezmasých pokrmů a racionálních pokrmů pro nemocné a seniory. Druhá zmíněná disciplína byla primárně pro nemocnice, léčebná zařízení či lázně, zúčastnit se mohly ale i jiné subjekty.

Redakce iDNES.cz se před časem věnovala problematice nemocničního stravování, níže si prohlédněte ty největší „skvosty“, které vám může nemocnice v případě hospitalizace naservírovat.