Místo ve školce by mohlo být dítě u „denní matky“, navrhuje Richterová

Vzorem jsou pro Richterovou, která vede kandidátku koalice Pirátů a STAN v Praze a je kandidátkou na příští ministryni práce a sociálních věcí, Německo, Rakousko a Dánsko.

„Tagesmutter a Tagesvater je zcela jednoduchý systém. Je tam podmínka vzdělávání a ochoty být kontrolován občas státem, ale doma. Je to povýšení běžného sousedského hlídání,“ řekla ve středu Richterová.

Systém Piráti a STAN navrhují jako doplňkový, protože se řadě rodin, zejména v největších městech, nedaří dostat dítě do mateřské školy. "Budovat předškolní zařízení je základ. Je 33 tisíc žádostí, které nebyly schváleny pro umístění v mateřské školce,“ doplnila Richterovou místopředsedkyně STAN Věra Kovářová.

Cílem podle Richterové je, aby si lidé mohli skutečně vybrat. „Vídeňské denní matky vyjdou rodiče na 100 eur měsíčně,“ řekla Richterová a zdůrazníla, že to je možnost podpořit péči v rodinném prostředí. Kolik přesně by platili čeští rodiče, zatím neřekla.

Na placené domácí hlídání by si v Česku mohl člověk vzít maximálně pět dětí, ale mohly by být klidně jen dvě. Záleželo by také na tom, jaké prostředí může u sebe doma nabídnout. Richterová by ráda tuto věc nejdříve jako pilotní projekt vyzkoušela v některém regionu. „Šla bych cestou domluvy s regionem Praha nebo s jihomoravským regionem,“ řekla místopředsedkyně Pirátů při setkání s novináři.

I když je Richterová vystudovaná lingvistka a překladatelka, trápí jí zatím, jaký najít správný český jednoduchý termín odpovídající německému Tagesmutter a Tagesvater. “Asi nejpřesnější je hlídání přes den. Slovo chůva to nevystihuje, protože to zahrnuje jen ženy,“ řekla místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

V současnosti existují mikrojesle, kterých je podle stránek ministerstva práce a sociálních věcí nyní v provozu 98, ale většina jich bude v provozu jen do poloviny roku 2022. Jde o péči o děti od 6 měsíců do 4 let v malém kolektivu maximálně čtyř dětí a tento projekt podpořila Evropská unie. Mikrojesle také přiznávají inspiraci systémem Tagesmutter a Tagesvater.