Poslanci přiklepli peníze dětským skupinám, jesle z nich nebudou

Provozovatelé dlouho nevěděli, jaká situace nastane už příští rok. „My jsme s kompromisem spokojení,“ říká Daniela Celerýnová, předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, která podotýká, že návrh je v řešení už od roku 2018.

Novela putovala nakonec do Sněmovny loni v létě. Měla ale dětské skupiny značně proměnit. Původní záměr ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD ve spolupráci s koaličním partnerem hnutím ANO byl, aby se dětské skupiny přejmenovaly na jesle, které by mohly navštěvovat jen děti před svými čtvrtými narozeninami.

Měl být určený také strop výše příspěvků od rodičů a novela požadovala velmi odlišné požadavky na kvalifikaci pečujících osob, než jsou nyní. Podle opozice i zástupců dětských skupin hrozilo, že by část z nich musela kvůli novým podmínkám zaniknout a rodiče by museli děti umístit jinam.

Úleva pro provozovatele

Nakonec prošel kompromisní návrh, který dětské skupiny zachová a mohou je navštěvovat i děti po svých čtvrtých narozeninách. Úhrada rodičů na dítě do tří let by činila nejvýše čtyři tisíce korun měsíčně, předloha předpokládá pravidelnou valorizaci. Na starší dítě by hranice platby určena nebyla.

„Důležité je pro nás to, že je zajištěné státní financování, protože některým provozovatelům dětských skupin končí financování už v únoru 2022,“ doplňuje Celerýnová. Stát na děti do tří let přispěje zhruba 9 600 korun měsíčně a na starší děti zhruba 5 600 korun měsíčně. Příspěvek z Evropského sociálního fondu je v současné době přes devět tisíc korun na dítě měsíčně.

Předloha zavede nové požadavky na odbornou způsobilost pečujících, není ovšem tak přísná jako v původním návrhu. V dětských skupinách musí být vždy přítomna jedna pečující osoba se zdravotnickým vzděláním nebo novým kurzem chůvy pro děti v jeslích.

Týden volna navíc pro táty

Pokud by ve skupině byly děti starší tří let, musí se o děti starat ve skupině alespoň 20 hodin týdně osoba s pedagogickým vzděláním. Upraví se i požadavky na prostory, například na jejich požární ochranu, ale novela neobsahuje spornou podmínku dostatečného denního osvětlení.

„S výsledným kompromisním návrhem jsem spokojená, myslím si, že to je krok správným směrem,“ řekla k návrhu Maláčová. Zástupci koaliční partnerů, ale i opozice se vzácně víceméně shodli a všichni hlasovali pro kompromisní návrh.

Poslanci také schválili prodloužení otcovské dovolené, a to ze sedmi na 14 dnů. V tuto chvíli mohou otcové po narození potomka v šestinedělí vybrat sedm dní, pokud odvádějí nemocenské pojištění. Z něj pak dostávají 70 procent základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské.

Novela také prodlužuje šestitýdenní období po narození dítěte, v němž mohou čerství otcové dávku čerpat, o dobu hospitalizace novorozence. Obě novely dostanou k posouzení ještě senátoři a následně je musí podepsat prezident.