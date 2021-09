Co s dětmi po zrušení kojeneckých ústavů? Odpoví Richterová v Rozstřelu

V končícím volebním období věnovala čas především sociálním otázkám a to i jako místopředsedkyně sociálního výboru. Zasadila se také o faktické zrušení takzvaných kojeneckých ústavů. Jaký nyní bude osud dětí, které by jinak v těchto ústavech skončily? Bude k dispozici dost pěstounů?



V posledních letech se hodně hovoří o nutnosti dostat více žen do veřejného života i do politiky, proč se to, podle ní nedaří? Jak hodnotí dosavadní průběh kampaně? Piráti se stali předmětem různých dezinformací. Snažili se tomu nějak čelit? Jde to vůbec a jak nejefektivněji?

Na tyto a další otázky Vladimíra Vokála Richterová odpoví v pondělním Rozstřelu od 12:30.

Už dříve v Rozstřelu Olga Richterová sdělila, že pokud by koalice Pirátů a STAN uspěla, bude aspirovat na post ministryně práce a sociálních věcí v nové vládě. Už má připravené odborné zázemí, které se stále rozšiřuje. „V nejbližším kruhu spolupracovníků mám 9 konkrétních týmů, ten čítá 75 lidí. V širším týmu je až 150 lidí. Takže jsme připraveni. A to nejen co se programu týče, ale i z pohledu lidské základny.“

Olga Richterová v roce 2012 založila občanské sdružení Zaostřeno na desítku. V roce 2014 vstoupila do České pirátské strany, o čtyři roky později se stala její místopředsedkyní.

V srpnu roku 2018 byla terčem hoaxu kvůli falešnému citátu. Kromě sociálních sítí byl publikován i na webu Parlamentních listů. Richterová na sociálních sítích i svém blogu pravidelně o dezinformacích píše a vyvrací je.