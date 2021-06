Poslanci se přou o návrh, aby se dětské skupiny musely změnit na jesle

Sněmovna právě rozhoduje o zákonu, podle nějž se mají dětské skupiny přeměnit na jesle. „Nemá to být luxusní záležitost pro vyšší střední třídu,“ hájí to ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Síť péče o děti do tří let, která bude dostupná všem rodinám, je podle ní to, co v Česku nejvíc chybí.