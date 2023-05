Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Vláda přijala konsolidační balíček, který má snížit deficit státních financí. Včetně zvýšení daní. Dalo se to čekat. Její problém však je, že dělá pravý opak toho, co slibovala, a nemá v ruce nic smysluplného, čím by to mohla vysvětlit, píše ve svém komentáři pro MF DNES hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.