Podle Válka se změny DPH na léky pacientů nedotknou. Farmaceuti nesouhlasí

Úsporný balíček, který vláda včera představila, mění spodní sazbu daně z přidané hodnoty z deseti na dvanáct procent. Budou do ní spadat volně prodejné léky (dosud sazba 10 %) i zdravotnické postředky (dosud 15 %).

„Pacientům se sníží cena léků a zvýší se množství léků, které budou plně hrazeny pojišťovnami. Chci, aby maminka, která má nachlazené dítě, měla k dispozici co nejvíce plně hrazených léků, a ne aby za všechny musela platit. Zdravotnictví celkem ušetří 3,2 miliardy. Část věcí jde z 10 procent na 12, ale drtivá většina věci jde z 15 procent,“ řekl Válek na tiskové konferenci.

S vyjádřením ale nesouhlasil ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu David Kolář, který před změnou varoval už ve čtvrtek po oznámení plánovaných změn.

„Většina léčiv v současnosti spadá již do nejnižší kategorie DPH, tedy deseti procent. Oznámená změna proto povede ke zvýšení DPH na léky. U volně prodejných léčiv se zvýšení DPH projeví přímo u pacientů, protože cena pro konečného spotřebitele se skládá z ceny výrobce, obchodní přirážky a DPH. Tím, že dojde ke zvýšení DPH, dojde i ke zvýšení finální ceny,“ uvedl Kolář.

Válek ale nastínil nový systém, který by cenu léků udržel. U centrových léčiv, které se podávají jen v nemocnici, žádný dopad na pacienty podle něj nebude. Pojišťovny by při zavedení změn mohly začít dělat nejen na centrové léky, ale i na volně prodejné výběrová řízení u různých dodavatelů, což by mohlo cenu zmenšit.

Volně prodejné léky budou na předpis

„Chci jít cestou centrálních nákupů, tím se zvýší odolnost českého trhu a nenastanou výpadky. U léků na předpis by dopad mohl být pro pacienty v doplatcích, ale ty už se teď liší na základě toho, v jaké lékárně je kupují. Chci také zvýšit množství léků, které mít doplatek nebudou, zaplatí to zdravotní pojišťovna,“ přiblížil Válek.

Část volně prodejných léčiv, u kterých by se podle Koláře měla cena zvýšit, by chtěl Válek přesunout do kategorie na předpis. Ty by pak měly pojišťovny plně hradit.

„U volně prodejných léků a zdravotnických prostředků část spadne z 15 procent na 12, ne vše je v kategorii deseti procent. Ty, které považuji za zásadní, bych chtěl přesunout do léků na předpis, které by byly plně hrazeny. Některé volně prodejné léky samozřejmě můžou zvýšit cenu, ale to může kdykoli. Záleží to na prodejci, jak nastaví cenu,“ podotkl Válek.

Válek uvedl, že změny chystá resort téměř rok a zavedou se v příštím roce.