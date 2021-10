Roušky imunitu neničí, to je blbost. Mohou chránit před chřipkou, říká Hořejší

Jak lidé mají nastartovat svou imunitu, když vlastně už téměř rok v kuse nosí roušky? Sebraly lidem nějakou imunitu?

Našemu imunitnímu systému roušky nijak nevadí. Nesebraly nám imunitu. To se akorát může zdát. Je nějaká souvislost s tím, že se říká, že přišla nějaká větší vlna respiračních onemocnění, což je tedy v této době úplně obvyklé.

Ve školách to bylo trochu větší, děti se dlouhou dobu nestýkaly a nebyly permanentně vystavovány běžným virům, proti kterým vzniká jenom krátkodobá imunita. Tudíž když ji neposilují stykem s ostatními lidmi, tak když se dostanou do kolektivu, tak to dostanou. Například nachlazení.

Ještě, co jste říkala (roušky a imunita pozn. red.). Stýkám se s tím opakovaně, že si lidé myslí, že nošení roušek nám poškozuje imunitu. To je úplná blbost.

Pomohou tedy nyní ve virovém období?

Samozřejmě, přesně tak. Třeba v Praze v minulých letech, když byla chřipková epidemie, tak jsem byl vždycky překvapený v metru, když jsem viděl Asiaty, že měli roušky. Podivovali jsme se tomu. Oni ale byli zvyklí z domova, že tímto se jednak, když mají příznaky, tak chrání svoje okolí nebo eventuálně, když mají lepší respirátory, tak že chrání sami sebe.

Je to správné opatření. Doufám, že až opravdu začne nějaká chřipková epidemie, tak už bez ohledu na covid, rozumní lidé to budou dělat zrovna tak jako Asiati.



Zatím se tady pravá chřipka neobjevuje

Bylo by vhodné roušky zachovat například do ledna či déle?

Ony určitě budou, tohle rozhodně vláda nezruší. Teď se to bohužel zase trochu zvedá, takže nemůžeme čekat, že se tohle opatření v dohledné době zruší.

Jak se nyní mají lidé bránit proti běžné chřipce? Je nějaký vitamín, který byste v tomto období doporučil či nějaká rada?

Všeobecně platí, že pro imunitní systém je dobrá zdravá životospráva. Ve všech ohledech. Nemusíte brát nějaké vitamíny, když máte dobrou stravu - zeleninu, vlákninu a neodbýváte se nějakými hamburgery. Nekouřit a nepít v přehnaném množství alkohol, dobře spát a nestresovat se. To je jediné, co pomáhá.

Událost dne Každý den se děje něco významného. Portál iDNES.cz vybírá to nejzajímavější a ptá se přímo aktérů. Každý den nabízí rozhovor z míst, kde události ovlivňují svět kolem nás. V několika otázkách, jasně, stručně, výstižně.

Pak zvlášť, co pomáhá, je v tomto období vitamín D. Takže po poradě s lékařem užívejte tento vitamín. Myslím si, že se nic nezkazí, když si jej koupíte v lékárně, kde se prodávají takové kapky nebo i tabletky a podle návodu používat.

Předávkovat se tímto vitamínem skoro ani nejde, to by se muselo jíst schválně a nerespektovat doporučení, kolik se bere denně nebo týdně. Vitamín D totiž podporuje správnou regulaci imunitního systému.

Nyní lidé plní ordinace praktických lékařů, kdy je trápí virózy. Přitom loňský rok tady třeba chřipka vůbec nebyla.

Co já vím, tak se tady zatím pravá chřipka neobjevuje. To je docela vážné onemocnění. Úmrtnost je asi 10krát menší než na covid, ale jeden až dva lidé z tisíce, kteří dostanou chřipku, tak zemřou. To, co plní čekárny praktiků, jsou takové virózy.

Je to asi sto virů, které dělají mírné respirační onemocnění, které se projevuje třeba zvýšenou teplotou, rýmou nebo kašlem. Všichni to známe, jednou či dvakrát to skoro každý dostane. Teď začíná sezona.

To, že loni nikde na světě nebyla sezona pravé chřipky, bylo tím, že opatření, která jsou proti covidu, fungují úplně stejně i proti chřipkovému viru. Ten se šíří stejným způsobem jako covid.



Je vhodné očkování proti chřipce pro všechny, a to včetně seniorů?

Očkování bych rozhodně doporučil. Je smutné, že u nás bývá asi jen 7 procent lidí očkováno. Když to v některých zemích, kde jsou lidé rozumnější, je třeba až 70 procent.

Je vhodné pro všechny. U seniorů se přímo doporučuje. Rizikovou skupinou jsou kromě nich také děti. Očkování se rozhodně doporučuje. Já se očkovat nechávám každý rok a od té doby jsem neměl chřipku.