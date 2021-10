Jsme v rizikovém scénáři, varuje ÚZIS. Čeká dvojnásobek hospitalizovaných

Vláda ale podle expertního týmu koalice Spolu nemá připravená opatření proti sílící epidemii covidu a neposkytla opozici potřebná data. V prohlášení Anticovid týmu experti uvádí, že bez znalostí dat nemohou aktivně podpořit stanoviska připravovaná ministerstvem zdravotnictví. K jejich zapojení do rozhodování vyzval minulý týden premiér končící vlády Andrej Babiš. Další opatření vláda projedná ve středu.



„Jako AntiCovid tým jsme neobdrželi žádnou platnou strategii boje s covidem-19. Nemáme přístup k prediktivním analýzám. Nejsou nám známa ani aktuální data o stavu obsazenosti akutních a intenzivních lůžek, a to včetně plánu navyšování kapacit při nárůstu počtu nemocných,“ uvedli.

Jedinou cestou k normálnímu životu je podle expertů SPOLU pouze očkování. „Doporučujeme všem, kteří mají nárok na třetí dávku, aby se nechali očkovat,“ napsali členové týmu.

Celkový lockdown odmítají, přednost dávají lokálním opatřením, která by měla být uplatňována za základě předem schválené Strategie opatření. Tu podle nich ministerstvo nezvládlo připravit ještě před prázdninami.

Dalšími protikoronavirovými opatřeními se bude zabývat vláda ve středu, předcházet jí bude jednání integrovaného centrálního řídícího týmu, řekl Babiš. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch redakci iDNES.cz řekl, že se chce více zaměřit na prokazování OTN, tedy očkování, testu nebo bezinfekčnosti po nemoci. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová už dříve oznámila, že je pro celostátní kontrolní akce.



Vakcíny Pfizer míří do ordinací praktiků

Od pondělí bude distributor Avenier rozvážet do ordinací praktických a dětských lékařů vakcíny proti covidu od Pfizer/BioNTEch. Ministerstvo zdravotnictví o tom informovalo na twitterovém profilu projektu Chytrá karanténa.



„Společnost Avenier začala přijímat objednávky na dodávky vakcín od společnosti Pfizer/BioNTech pro praktické a dětské lékaře. Od pondělí pak bude tato firma zavážet očkovací látky balené po 30 dávkách již přímo do ordinací,“ uvedli zástupci Chytré karantény.



Chytrá karanténa @ChytraKarantena OČKOVÁNÍ. Společnost Avenier začala přijímat objednávky na dodávky vakcín od společnosti Pfizer/BioNTech pro praktické a dětské lékaře. Od pondělí pak bude tato firma zavážet očkovací látky balené po 30 dávkách již přímo do ordinací. oblíbit odpovědět

Lékaři v ordinacích dosud očkovali zejména vakcínou AstraZeneca, kterou ale Česko už dál neobjednává. Objednávat od distributora si dosud mohli také vakcínu Moderna, od začátku září jí však bylo celkem podáno jen asi 30 tisíc dávek z asi 467 tisíc aplikovaných na všech očkovacích místech dohromady.



Od pondělí bude distributor rozvážet do ordinací lékařů vakcíny proti covidu od Pfizer/BioNTEch. Objednávat si mohou balení po třiceti dávkách.



Data ministerstva zdravotnictví udávají, že se celkově nechalo očkovat proti covidu-19 asi 57 procent populace. Dokončené očkování má 56 procent.

Z populace nad 12 let, pro kterou je vakcína v současné době dostupná, to je asi 65 procent. Pro mladší děti od pěti let už Evropská agentura pro lékové přípravky (EMA) vakcínu posuzuje, schválení se očekává do několika měsíců.

Téměř 83 procent v Česku podaných dávek bylo vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech. Asi 50 tisíc lidí dostalo posilující třetí dávku vakcíny. Odborníci upozorňují, že asi 400 tisíc lidí nad 65 let, kteří jsou ohrožení vážným průběhem nemoci, stále neprodělali nemoc a ani nejsou očkovaní.