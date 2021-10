Babiš chce, ať do covid opatření mluví i nová vláda, ať se hned nemění

„Bude potřeba, aby se k tomu vyjádřila příští koalice,“ řekl Babiš. Podle něj to ministr Adam Vojtěch probere se zvažovaným kandidátem na ministra zdravotnictví Vlastimilem Válkem z TOP 09.

Celkem testování, preventivní, lidí po kontaktu s nakaženým i lidí s příznaky, stojí systém veřejného zdravotního pojištění asi miliardu korun měsíčně.

Předseda dosluhující vlády ANO a sociálních demokratů Andrej Babiš chce zástupce opozice zapojit do jednání o epidemii covidu. Opatření připravovaná odborníky by podle něj neměla skončit s jeho vládou. Na příští jednání Rady vlády pro zdravotní rizika hodlá pozvat Vlastimila Válka z TOP 09 jako představitele nové sněmovní většiny a možného kandidáta koalic Spolu a Starostů s Piráty na ministra zdravotnictví.

Babiš potom, co ve čtvrtek v Ústřední vojenské nemocnici přijal třetí dávku očkování proti covidu, novinářům řekl, že požádal ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby se s Válkem spojil. „Potkají se příští týden,“ uvedl.



Dříve podle Babiše opozice navrhovala některé nereálné věci. Nyní by se podle něj měla vyjádřit například k navrhovaným změnám v testování covidu, které by měly sloužit jako motivace k očkování. Označil to za „dost zásadní záležitost, u které bude potřeba vyjádření příští vládní koalice“.

Byl by podle něj nesmysl, kdyby ministerstvo přijalo nějaké opatření, nynější vláda je odsouhlasila, a za pár týdnů by se změnila. „To si nemůžeme dovolit, proto je důležitá součinnost,“ konstatoval.

Podle premiéra Andreje Babiše by měl nově PCR test platit 72 hodin místo sedmi dní a antigenní test jeden den místo současných tří. Zvažuje se také omezení počtu preventivních testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

„Zkrácení platnosti testů je podle mě motivační i proto, aby se lidé nechali naočkovat,“ uvedla hlavní hygienička. V okolních státech je podle ní platnost testů podstatně kratší. V Německu se od srpna zkrátila na 24 hodin u antigenního testu a 48 hodin u PCR. Na Slovensku platí PCR test 72 hodin a antigenní 48 hodin. V Rakousku je platnost testů stejná, jako ministerstvo nově navrhuje pro ČR.

Podoba nové vlády, vzešlé z voleb, zatím jasná není. Pokud vznikne pod taktovkou lídra koalice Spolu Petra Fialy, je pravděpodobné, že do nové koncepce zdravotnictví zasáhne radiodiagnostik profesor Vlastimil Válek, dosavadní předseda poslaneckého klubu TOP 09. Za jižní Moravu byl zvolen do Sněmovny.