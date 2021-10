Více vymáhat opatření a lokálně testovat ve školách i firmách, doporučuje MeSES

Očkování populace včetně přeočkování posilňující dávkou, plošné testování v okresech s vyšším výskytem nakažených a důsledné dodržování stávajících opatření jsou podle skupiny dostatečné k tomu, aby nárůst počtu pozitivních i hospitalizovaných lidí zbrzdil.



„Nedoporučujeme zavedení žádných zásadních restrikcí, ale byla by chyba myslet si, že pokud nezavíráme obchody nebo školy, tak nemůžeme dělat nic. Nemá smysl uvažovat v podobě balíčků z letošního jara - že by se například měla zavádět stejná opatření, která se při určitých číslech rušila. Doporučujeme hlavně průběžná, levná opatření: očkování, testování a lepší kontroly,“ uvedl vedoucí skupiny MeSES imunolog Petr Smejkal.

„Jako první navrhujeme začít testovat ve školách, protože tam dochází k velkému množství kontaktů,“ doplnil imunolog Zdeněk Hel.

Skupina odborníků doporučuje lokálně zavést testování na covid-19 ve školách v okresech, kde za týden přibylo více než 100 případů na 100 tisíc obyvatel, a to u těch žáků a studentů, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali v posledním půl roce covid-19. V současné době by se to týkalo tří krajů - Moravskoslezského, Jihočeského a Olomouckého.



Obdobně by se podle skupiny mělo postupovat i ve firmách, ale až při hodnotě 200 případů za týden na 100 tisíc obyvatel. „I očkovaný se může nakazit a onemocnět, ale pravděpodobnost, že dojde následně k vážnému průběhu nebo úmrtí, je relativně malá,“ doplnil imunolog Hel.

Karanténu pak odborníci navrhují zkrátit na sedm dní, s nutností testu sedmý a následně desátý den od rizikového kontaktu. „Omezení karantény doplněné o intenzivnější testování je jeden ze způsobů minimalizace negativního dopadu karantény, obzvláště ve školních kolektivech,“ uvedli.

Není to jako vloni

Díky očkování a také tomu, že část populace nemoc prodělala, je situace oproti loňsku jiná, připomíná skupina. Podle odborníků ale není jasné, do jaké míry je populace chráněná, doporučuje proto další výzkum imunity v populaci. Skupina navrhuje také lepší vymáhání kontroly bezinfekčnosti ve vnitřních prostorách. Nedostatečné dodržování a kontroly existujících opatření jsou podle odborníků jedním z důvodů zhoršení epidemie v poslední době.

„Některá aktuální opatření (například omezení počtu osob u stolu v restauraci nebo dodržování rozestupů při sportu), se při důsledné kontrole T-N-O (testování, nemoc, očkování, pozn. red.) stávají velmi málo efektivními, a navíc znamenají zátěž podnikatelské subjekty,“ uvedla dále skupina. Taková omezení by se proto podle ní mohla zrušit, naopak by ministerstvo mělo ponechat povinnost nošení ochrany dýchacích cest.

Odborníci zdůraznili také potřebu další propagace očkování, a to především mezi seniory. Kromě toho je třeba dále testovat. „Testování je po očkování druhým nejefektivnějším nástrojem boje s epidemií. Doporučujeme zachovat možnost bezplatného preventivního testování pro ty, kteří o to mají zájem, obzvláště v situaci, kdy funguje systém T-N-O. Je žádoucí, aby se jednalo především o testy PCR,“ radí ministerstvu zdravotnictví odborníci. Hrazené testování by totiž mělo k 1. prosinci končit, schválí-li to vláda.

Mezioborová skupina pro epidemické situace vznikla v polovině letošního března jako odborný poradní orgán ministerstva zdravotnictví v souvislosti s rychlým šířením koronavirové epidemie. Svá doporučení předávala i vládě a Radě vlády pro zdravotní rizika. V květnu ministerstvo spolupráci bez předchozí dohody ukončilo, MeSES stanoviska dál vydává pro veřejnost.