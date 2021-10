Další vývoj nedokážeme předvídat, přiznala Svrčinová. Covid se mění rychle

Plošná opatření se nechystají Svrčinová potvrdila, že se nechystají nová plošná protiepidemická opatření. Pokud by se epidemická situace zhoršovala, bude se podle ní zvažovat například uznávání antigenních testů, které už některé země pro prokázání bezinfekčnosti nepoužívají. Výrazné zhoršení by podle ní mohlo vést i k tomu, že nebudou uznávány žádné testy, jen očkování nebo prodělaná nemoc. „I na úrovni Evropského společenství se diskutuje, že za plně chráněné budou považovaní lidé po třetí dávce,“ dodala. Podobný požadavek zavedl pro přijíždějící do země Izrael. (ČTK)