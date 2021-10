V sobotu přibylo 1 157 nakažených, o téměř 500 více než před týdnem

Nárůsty počtu nakažených bývají o víkendu nižší, méně se totiž testuje. V sobotu laboratoře provedly 16 188 PCR testů, které se používají jako konfirmační pro potvrzení nákazy. V pátek jich bylo téměř dvojnásob.



Sedmidenní incidence na 100 tisíc obyvatel vzrostla. Činí 86 případů, o den dříve byla asi 81. Čtrnáctidenní incidence je 141 případů, o šest více než v pátek. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.



V nemocnicích je nyní 463 lidí, z toho 86 je ve vážném stavu. Oproti minulému týdnu je hospitalizovaných o 135 více. Roste i počet úmrtí s covidem-19. Za sobotu evidují statistiky ministerstva tři úmrtí, čísla se ale zpětně mohou měnit. Celkem od počátku epidemie podlehlo nemoci 30 545 lidí.

Počet dávek vakcíny proti covidu se od začátku očkování loni v prosinci blíží 12 milionům, plně naočkováno je přes šest milionů lidí, to znamená méně než 60 procent populace. Očkovat se mohou lidé starší 12 let. Proočkovanost ale stále není taková, jaká by podle odborníků bylo potřeba, tempo očkování přitom od léta zpomaluje nebo stagnuje. Během této soboty dostalo vakcínu něco přes 3 000 lidí, podobně jako před týdnem.

Co se týče počtu nově nakažených, nejhorší situace je v okrese České Budějovice, kde za poslední týden hygienické stanice evidují asi 229 nakažených na sto tisíc obyvatel, nad 200 nakažených na sto tisíc má také okres Ostrava-město a nově i okres Přerov.



Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní 100 případů na 100 tis.

75 případů na 100 tis.

50 případů na 100 tis.

25 případů na 100 tis. 86celá ČR 16. 10. Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1304 98,5 Případů 16. 10. 191 14,4 Aktivních případů: 6318 477,1 Mrtvých 2671 201,7 Benešov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 52 52,3 Případů 16. 10. 8 8,0 Aktivních případů: 154 154,9 Mrtvých 353 355,1 Beroun absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 78 82,1 Případů 16. 10. 17 17,9 Aktivních případů: 288 303,0 Mrtvých 158 166,2 Kladno absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 142 85,3 Případů 16. 10. 23 13,8 Aktivních případů: 591 355,0 Mrtvých 430 258,3 Kolín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 60 58,5 Případů 16. 10. 11 10,7 Aktivních případů: 310 302,1 Mrtvých 307 299,2 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 30 39,6 Případů 16. 10. 5 6,6 Aktivních případů: 216 284,9 Mrtvých 208 274,3 Mělník absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 120 109,8 Případů 16. 10. 13 11,9 Aktivních případů: 364 333,0 Mrtvých 338 309,2 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 69 52,9 Případů 16. 10. 12 9,2 Aktivních případů: 182 139,6 Mrtvých 408 313,0 Nymburk absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 49 48,6 Případů 16. 10. 4 4,0 Aktivních případů: 268 265,6 Mrtvých 290 287,5 Praha-východ absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 201 108,5 Případů 16. 10. 33 17,8 Aktivních případů: 481 259,8 Mrtvých 278 150,1 Praha-západ absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 117 78,3 Případů 16. 10. 10 6,7 Aktivních případů: 415 277,9 Mrtvých 194 129,9 Příbram absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 44 38,2 Případů 16. 10. 2 1,7 Aktivních případů: 318 276,3 Mrtvých 195 169,4 Rakovník absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 25 45,0 Případů 16. 10. 1 1,8 Aktivních případů: 92 165,6 Mrtvých 177 318,6 České Budějovice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 450 229,7 Případů 16. 10. 36 18,4 Aktivních případů: 1007 514,0 Mrtvých 484 247,1 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 80 130,0 Případů 16. 10. 8 13,0 Aktivních případů: 325 528,0 Mrtvých 185 300,5 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 68 75,0 Případů 16. 10. 10 11,0 Aktivních případů: 442 487,4 Mrtvých 325 358,4 Písek absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 40 55,9 Případů 16. 10. 0 0,0 Aktivních případů: 314 438,6 Mrtvých 182 254,2 Prachatice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 82 160,9 Případů 16. 10. 5 9,8 Aktivních případů: 254 498,3 Mrtvých 167 327,6 Strakonice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 84 118,7 Případů 16. 10. 7 9,9 Aktivních případů: 436 616,1 Mrtvých 231 326,4 Tábor absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 72 70,2 Případů 16. 10. 13 12,7 Aktivních případů: 540 526,3 Mrtvých 400 389,9 Domažlice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 53 85,4 Případů 16. 10. 4 6,4 Aktivních případů: 923 1487,2 Mrtvých 184 296,5 Klatovy absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 88 101,8 Případů 16. 10. 2 2,3 Aktivních případů: 431 498,8 Mrtvých 306 354,1 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 212 109,1 Případů 16. 10. 31 16,0 Aktivních případů: 852 438,5 Mrtvých 503 258,9 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 70 110,3 Případů 16. 10. 11 17,3 Aktivních případů: 185 291,4 Mrtvých 206 324,5 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 90 112,5 Případů 16. 10. 13 16,3 Aktivních případů: 463 578,9 Mrtvých 224 280,1 Rokycany absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 58 117,5 Případů 16. 10. 3 6,1 Aktivních případů: 142 287,7 Mrtvých 200 405,3 Tachov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 13 23,9 Případů 16. 10. 1 1,8 Aktivních případů: 229 421,5 Mrtvých 224 412,2 Cheb absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 8 8,7 Případů 16. 10. 1 1,1 Aktivních případů: 298 325,2 Mrtvých 550 600,2 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 92 80,1 Případů 16. 10. 19 16,5 Aktivních případů: 538 468,6 Mrtvých 457 398,0 Sokolov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 17 19,3 Případů 16. 10. 3 3,4 Aktivních případů: 354 401,3 Mrtvých 423 479,5 Děčín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 37 28,6 Případů 16. 10. 3 2,3 Aktivních případů: 274 211,5 Mrtvých 438 338,1 Chomutov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 37 29,6 Případů 16. 10. 2 1,6 Aktivních případů: 857 685,9 Mrtvých 384 307,3 Litoměřice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 39 32,6 Případů 16. 10. 3 2,5 Aktivních případů: 603 503,9 Mrtvých 366 305,8 Louny absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 92 106,1 Případů 16. 10. 18 20,8 Aktivních případů: 539 621,7 Mrtvých 269 310,3 Most absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 77 68,9 Případů 16. 10. 13 11,6 Aktivních případů: 467 418,1 Mrtvých 394 352,7 Teplice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 65 50,4 Případů 16. 10. 3 2,3 Aktivních případů: 581 450,1 Mrtvých 321 248,7 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 26 21,8 Případů 16. 10. 1 0,8 Aktivních případů: 324 271,5 Mrtvých 274 229,6 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 16 15,5 Případů 16. 10. 0 0,0 Aktivních případů: -8 -7,7 Mrtvých 359 347,5 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 20 22,1 Případů 16. 10. 1 1,1 Aktivních případů: -45 -49,6 Mrtvých 327 360,7 Liberec absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 50 28,5 Případů 16. 10. 0 0,0 Aktivních případů: 47 26,8 Mrtvých 408 232,3 Semily absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 26 35,1 Případů 16. 10. 4 5,4 Aktivních případů: 42 56,7 Mrtvých 184 248,3 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 55 33,5 Případů 16. 10. 4 2,4 Aktivních případů: 401 244,1 Mrtvých 386 235,0 Jičín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 26 32,5 Případů 16. 10. 2 2,5 Aktivních případů: 214 267,3 Mrtvých 222 277,3 Náchod absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7 6,4 Případů 16. 10. 0 0,0 Aktivních případů: 302 274,7 Mrtvých 447 406,5 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 18 22,7 Případů 16. 10. 0 0,0 Aktivních případů: 210 264,5 Mrtvých 188 236,8 Trutnov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 37 31,4 Případů 16. 10. 1 0,8 Aktivních případů: 282 239,0 Mrtvých 470 398,4 Chrudim absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 34 32,5 Případů 16. 10. 4 3,8 Aktivních případů: 265 253,3 Mrtvých 286 273,4 Pardubice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 149 84,9 Případů 16. 10. 26 14,8 Aktivních případů: 996 567,7 Mrtvých 437 249,1 Svitavy absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 73 70,0 Případů 16. 10. 9 8,6 Aktivních případů: 501 480,2 Mrtvých 310 297,1 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 58 41,9 Případů 16. 10. 4 2,9 Aktivních případů: 602 435,4 Mrtvých 368 266,1 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 21 22,1 Případů 16. 10. 1 1,1 Aktivních případů: 102 107,5 Mrtvých 329 346,6 Jihlava absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 44 38,7 Případů 16. 10. 6 5,3 Aktivních případů: 152 133,8 Mrtvých 310 272,8 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 115 159,1 Případů 16. 10. 7 9,7 Aktivních případů: 229 316,7 Mrtvých 218 301,5 Třebíč absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 79 71,3 Případů 16. 10. 5 4,5 Aktivních případů: 488 440,4 Mrtvých 255 230,1 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 49 41,5 Případů 16. 10. 12 10,2 Aktivních případů: 492 416,4 Mrtvých 237 200,6 Blansko absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 104 95,3 Případů 16. 10. 5 4,6 Aktivních případů: 619 567,2 Mrtvých 392 359,2 Brno-město absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 470 123,2 Případů 16. 10. 76 19,9 Aktivních případů: 1839 482,2 Mrtvých 793 207,9 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 265 118,0 Případů 16. 10. 36 16,0 Aktivních případů: 1203 535,5 Mrtvých 487 216,8 Břeclav absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 72 61,9 Případů 16. 10. 8 6,9 Aktivních případů: 700 601,9 Mrtvých 367 315,6 Hodonín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 37 24,0 Případů 16. 10. 2 1,3 Aktivních případů: 1223 794,4 Mrtvých 496 322,2 Vyškov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 67 72,6 Případů 16. 10. 7 7,6 Aktivních případů: 702 760,7 Mrtvých 335 363,0 Znojmo absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 45 39,4 Případů 16. 10. 6 5,2 Aktivních případů: 806 704,8 Mrtvých 394 344,6 Jeseník absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5 13,2 Případů 16. 10. 1 2,6 Aktivních případů: 73 192,3 Mrtvých 139 366,1 Olomouc absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 240 101,9 Případů 16. 10. 52 22,1 Aktivních případů: 1172 497,7 Mrtvých 663 281,6 Prostějov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 190 174,9 Případů 16. 10. 32 29,5 Aktivních případů: 508 467,6 Mrtvých 247 227,3 Přerov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 264 203,8 Případů 16. 10. 25 19,3 Aktivních případů: 530 409,2 Mrtvých 276 213,1 Šumperk absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 106 88,0 Případů 16. 10. 14 11,6 Aktivních případů: 377 313,1 Mrtvých 290 240,8 Kroměříž absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 102 96,8 Případů 16. 10. 19 18,0 Aktivních případů: 294 279,1 Mrtvých 288 273,4 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 64 45,0 Případů 16. 10. 7 4,9 Aktivních případů: 366 257,3 Mrtvých 314 220,8 Vsetín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 152 106,0 Případů 16. 10. 15 10,5 Aktivních případů: 603 420,7 Mrtvých 370 258,1 Zlín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 112 58,4 Případů 16. 10. 20 10,4 Aktivních případů: 469 244,7 Mrtvých 568 296,4 Bruntál absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 35 38,2 Případů 16. 10. 1 1,1 Aktivních případů: 508 554,6 Mrtvých 302 329,7 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 213 99,2 Případů 16. 10. 22 10,2 Aktivních případů: 1262 587,9 Mrtvých 589 274,4 Karviná absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 271 110,0 Případů 16. 10. 35 14,2 Aktivních případů: 1197 485,9 Mrtvých 753 305,7 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 192 126,7 Případů 16. 10. 34 22,4 Aktivních případů: 771 508,7 Mrtvých 305 201,2 Opava absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 282 160,0 Případů 16. 10. 31 17,6 Aktivních případů: 1110 629,8 Mrtvých 479 271,8 Ostrava absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 690 215,5 Případů 16. 10. 75 23,4 Aktivních případů: 2382 744,0 Mrtvých 939 293,3

Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Ministerstvo zdravotnictví chce na rychlejší šíření viru reagovat zkrácením platnosti testů na covid a posílením kontrol. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pátek konstatoval, že epidemie se sice nevyvíjí dobře, ale zátěž nemocnic je zatím nízká.



Od prosince se mají přestat až na výjimky hradit testy na covid-19 z veřejného pojištění, což má motivovat k očkování. Na týden se má zkrátit karanténa pro lidi po kontaktu s nakaženým. Vojtěch by také chtěl, aby bezinfekčnost v restauracích kontrolovali sami jejich pracovníci, což restauratéři odmítají.

Skupina odborníků kolem epidemiologa Petra Smejkala doporučuje zavést testování na covid-19 ve školách lokálně v okresech, kde za týden přibylo více než 100 případů na 100 000 obyvatel. Testovat by se podle odborníků měli ale jen žáci a studenti, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali v posledním půl roce covid-19. Obdobně by se podle skupiny mělo postupovat i ve firmách, ale až při hodnotě 200 případů za týden na 100 000 obyvatel. Zrušení hrazených testů je naopak podle odborníků špatný krok.