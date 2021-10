Obrovské množství vakcín zbude a bude se řešit, co s nimi, varuje šéf praktiků

V pátek na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch apelovat na praktické lékaře, aby očkovali. Je u nich o očkování zájem?Lepší by spíše bylo apelovat na pacienty, aby se nechali očkovat. Praktici samozřejmě očkují a není to tak, že by se nám hlásili hromady pacientů a vázlo to na tom, že je praktici nechtějí očkovat.

Ten zájem o očkování je nyní nižší než bychom si všichni přáli. Takže myslím si, že je to teď na straně pacientů. Mám pocit, že teď oslovujeme skupinu lidí, kteří se z nějakých důvodů očkovat nechtějí.

Teď je úplně nejtěžší přesvědčit lidi k očkování

Stále zbývá hodně nenaočkovaných seniorů. Mají praktici přehled ve svém okolí, kdo by tu dávku měl dostat, ať už první či posilující?

Každý doktor to u svých pacientů vidí nebo se může podívat jestli jeho konkrétní pacient byl naočkován. Tu informaci má. Jsou lidi, které jsme oslovili první, když nám začali zbývat některé vakcíny. Teď je znovu oslovujeme, třeba po několikáté, a to je o čem jsem mluvil.

Jsou to lidé, kteří si nepřejí být očkováni z nejrůznějších důvodů. Neříkám, že tam nemůže být někdo, kdo ještě očkován nebyl, třeba starší osamělí lidé, kteří se k očkování nepřihlásili. Ty se snažíme přesvědčit. V Praze třeba jezdí mobilní očkovací tým. Je nějakých 350 tisíc seniorů, kteří očkování nejsou a je třeba si férově říct, že mnozí se očkovat nechtějí.



Jaký je zájem u praktiků o třetí dávku?

Zájem o třetí dávku je, pacienti se hlásí. Zatím jich není mnoho, ale to je dáno tím, že zatím se mohla třetí dávka aplikovat po osmi měsících. Těch lidí, kteří byli úplně na začátku očkování byli zdravotníci, ti se nyní očkují v centrech. Senioři, kteří by se mohli očkovat u praktiků budou teprve teď přicházet. Myslím si, že se to trochu změní od pondělí, kdy se interval zkrátil na půl roku. Zatím poptávka není extrémně vysoká nebo zatím to neevidujeme.

Co by podle vás pomohlo, aby se lidé nechali očkovat?

Já nevím, upřímně řečeno. Asi nějaká mediální kampaň a pozitivní příklady. Třeba informace, jak probíhá epidemie a že očkovaní lidé mají větší pravděpodobnost, že jí zvládnou bez úhony.

Vylévají hodně lékaři vakcíny, které prostě zbudou?

To je složitá otázka. Přehled o tom nemám. V tuto chvíli je situace taková, že vakcíny, které máme k dispozici jsou po padesáti dávkách a zájem lidí je teď tak malý, že se může stát, že se tolik dávek nespotřebuje. Lékaři jsou opatrnější, kolik dávek mají objednat. Teď je úplně nejtěžší přesvědčit lidi k očkování.

Byly doby, kdy jsme zvládali očkovat jednu ampuli denně, což znamená deset lidí. Teď těžko shromáždíme deset lidí za týden. Když máte těch ampulí pět a za měsíc se jich máte zbavit, tak je to trochu problém. Debata o tom, kolik se toho vylívá a nevylívá mi nedává moc smysl.

Vzhledem k tomu, že nám v nemocnicích leží dva miliony dávek vakcíny Pfizer, další dva miliony mají přijít do konce roku a příští rok jich má přijít asi osm milionů a my teď máme problém vyočkovat jenom zlomek toho. Takže tady nějaké obrovské množství zbude a bude se řešit, co se s nimi bude dít. Jestli je někam darujeme nebo ne.

Pfizer k praktikům dorazí tento týden

V minulém týdnu se mluvilo také o tom, že lékaři nemají stále vakcínu Pfizer. Už je všechno v pořádku?

V pořádku to není. Vakcíny Pfizer stále nemáme. Trochu se zdrželo vysoutěžení distributora, byly tam ještě nějaké administrativní nesrovnalosti. To bych asi nechtěl chodit vůbec do detailu. Primární informace byla, že to bude někdy v půlce října, pak se řeklo na začátku listopadu a poslední informace od pana ministra je, že by to mělo být už tento týden. Od 25. října by to mělo už údajně fungovat.

Takže nyní praktici očkují Modernou?

Ano, té je dost. Tam není problém. Mohou si objednávat také Johnson & Johnson, kterého je také dost.