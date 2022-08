Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Hejtmani už od léta marně shánějí elektřinu a plyn na příští rok. Většina krajů má energie zajištěné pouze do konce prosince. Na krajských dodávkách jsou přitom závislé školy i nemocnice. Vysvětlení je jednoduché. Na burze jsou energie pro kraje příliš drahé a do výběrových řízení se zase dodavatelé nehlásí, protože sami nevědí, co se bude v příštích měsících na trhu s energiemi dít.