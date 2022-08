Dva tisíce korun na elektřinu není od státu dostatečná pomoc, míní expert

Úsporný energetický tarif získává první obrysy. Podle posledních informací vláda letos pošle do každé domácnosti jen zhruba dva tisíce v rámci účtu za elektřinu. „Pokud by pomoc zůstala jen na přibližně dva tisíce korun pro domácnost, nepovažujeme to za dostatečnou pomoc pro ty domácnosti, které elektřinou anebo zemním plynem vytápí,“ řekl pro iDNES.cz Jiří Matoušek z Centropolu.