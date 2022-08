Podpora na plyn a vytápění nebude. Stát pošle jen dva tisíce na elektřinu

„Ve čtvrtek a pátek nám zástupci ministerstva průmyslu jasně řekli, že na podporu letos půjde jen asi deset miliard korun, a to pravděpodobně jen pro elektřinu a plošně. Pokud to tedy vydělíme odběrnými místy, vychází to na nějaké dva až dva a půl tisíce na jednoho,“ řekl HN dobře informovaný zdroj s tím, že se nastavení může změnit ještě na jednání vlády. Tu samou informaci listu potvrdili pod podmínkou anonymity i dva další účastníci jednání.

Vláda v rámci takzvaného úsporného tarifu slibuje, že domácnostem s extrémně drahými energiemi pomůže poměrně výrazně. Z informací na webu ministerstva průmyslu vyplývá, že by některé domácnosti mohly získat na topnou sezonu skoro 17 tisíc.

Připravovaný tarif má začít fungovat od začátku topné sezony letos na podzim. Zákon, který ho zavádí, v pondělí podepsal prezident Miloš Zeman. Šance, že se suma na podporu ještě letos zvýší, jsou ale minimální. Vláda novelu státního rozpočtu na letošní rok schválila minulou středu.

Podle mluvčího ministerstva průmyslu Vojtěcha Srnky je příspěvek na elektřinu jen jednou z variant. „Na elektřinu je připojena každá domácnost, my bychom tedy takto mezi ně schválenou částku rozdělili a pomohli jim tak se zvýšenými cenami všech energií,“ říká s tím, že by takto na příspěvek dosáhli například i ti, kdo využívají tuhá paliva.

A jak říká ministr průmyslu Jozef Síkela, lidé slibované peníze nakonec dostanou. „Počítám s tím, že na pomoc domácnostem s vysokými cenami energií poskytne vláda původně schválenou částku, která se nebude snižovat. Tedy 27 miliard prostřednictvím úsporného tarifu na plyn a elektřinu, 3,6 miliardy na pomoc těm, kteří vytápí v domácích kotelnách, a deset miliard na pomoc těm, kteří mají vytápění zajištěno z centrálních tepláren,“ řekl podle listu ministr.

„Kromě toho odpustíme poplatky za obnovitelné zdroje ve zbytku letošního a po celý příští rok,“ doplnil Síkela a dodal, že detailní podobu pomoci určí svým nařízením vláda. A na něj se odkázal i při opakovaném dotazu, zda letos budou jen dva až tři tisíce na elektřinu.

Ceny za energie raketově rostou

To, že ceny za elektrickou energii a plyn narostou i několik desítek tisíc korun, ukazují čtyři modelové příklady, které si redakce MF DNES nechala exkluzivně zpracovat od dvou společností.

Výpočty skupiny Centropol a Ušetřeno.cz jsou téměř totožné a ukazují, že nejvyšší nárůst zažije čtyřčlenná domácnost v rodinném domě. První modelová domácnost, která plynem ohřívá vodu, topí a vaří na něm, elektřinu využívá jen pro svícení a napájení běžných spotřebičů (sazba D02d při průměrné roční spotřebě elektřiny 3,0 MWh a plynu 15 MWh), si za elektřinu připlatí o 14 157 korun více. U plynu pak o 11 798 korun více než před navýšením cen v roce 2021. Druhá modelová domácnost má podobný scénář.

Čtyřčlenná rodina, která elektřinu využívá pro svícení, vaření, napájení běžných spotřebičů a ohřev vody a topí plynem (sazba D25d, průměrná roční spotřeba elektřiny 5,5 MWh a plynu do 10 MWh) za elektřinu ročně zaplatí o 15 972 korun více než v roce 2021, u plynu je nárůst o 7 865 korun. Čtyřčlenná rodina v bytě pociťuje zvýšení ročních nákladů u elektřiny o 11 035 korun, a kdo navíc vaří na plynu, musí počítat v roce 2023 s dalším navýšením přibližně o 1 400 korun oproti roku letošnímu.