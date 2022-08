Plyn dál zdražuje. Může za to opětovné přerušení dodávek z Ruska

Nové zdražení plynu trh vysvětluje opětovným přerušením dodávek ruského plynu do Evropy prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1.

V pátek cena plynu vzrostla o 6,8 procenta a zakončila obchodování na 257,40 eura (zhruba 6340 Kč) za megawatthodinu. Pouze v období bezprostředně po vypuknutí války na Ukrajině byla cena zemního plynu obchodovaného v Evropě krátce vyšší, když na začátku března dosáhla vrcholu nad 300 eur.

Rusko v pátek oznámilo, že na konci srpna na tři dny přeruší dodávky plynu Nord Streamem 1, který přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je pro dodávky ruského plynu do Evropské unie hlavní trasou. Dodavatel, ruský státní podnik Gazprom, oznámil, že plyn od 31. srpna do 2. září nepoteče kvůli údržbovým pracím.

I po jejich skončení má baltským plynovodem proudit denně jen 33 milionů metrů krychlových, což odpovídá 20 procentům kapacity, tedy množství, na které Rusko dodávky zredukovalo už před několika týdny.

Nord Stream 1 přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie. Situace kolem dodávek ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí.