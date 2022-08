Jakmile se zabezpečí dostatek plynu, ceny se vrátí zpátky, předpokládá expert

Vláda by měla s drahými energiemi pomáhat především těm nejchudším. Zastropování cen energií jako možnost nevidí, bylo by to totiž příliš drahé. „Jen v průběhu července vzrostly ceny energií o 25 procent. Pokud by vláda chtěla zastropovat ceny pouze pro obyvatelstvo, které tvoří zhruba třetinu spotřeby, proti tomuto pohybu, stálo by to státní rozpočet 58 miliard. To jsou asi 3,5 procenta jeho příjmu,“ říká Kučera.