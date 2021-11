Vlastní malá herna přímo v mobilu. Hazardní hráči se přesunuli na internet

Stačí pár kliknutí z pohodlí domova, obrazovka se rozzáří a člověk může hrát. Hazardní byznys se přesouvá z kamenných heren a kasin na internet. Dokazuje to i nedávná studie Think Tanku Racionální politiky závislostí a zkušenosti samotných adiktologů

Od roku 2018 se podle účastníků studie výrazně zvýšil počet lidí, kteří jsou klienty adiktologických ambulancí kvůli hraní online her. Situaci nepomohl ani epidemie covidu - kasina byla zavřená, proto hráči hledali náhradu.

Problému si je vědomo i samotné ministerstvo financí. „Uvědomujeme si trend vzrůstajícího podílu internetového hraní, který je logickým důsledkem technologického pokroku. Tento trend v poslední době dále posílila pandemie covid-19. Internetové hraní se přitom stává také rizikovějším, a to zejména kvůli rychlosti provozované hry, pocitu anonymity hráče a dostupnosti 24 hodin denně,“ uvedla za resort Anna Vasko.

„Velmi názorně o tom vypovídá podíl podle příjmů provozovatelů, kdy podíl online oproti land-based (kamenné herny a kasina, pozn. red.) činil v roce 2015 jen 13,7 procent, v roce 2019 32,5 procent a v roce 2020 již 47,6 procent,“ doplnil psycholog a výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví Ladislav Csémy.

Studie mezi hráči v léčbě z roku 2019 potvrdila vysoký výskyt psychických problémů. Až 63 procent hráčů v posledních 30 dnech před léčbou trpělo úzkostně-depresivní poruchou, dalších 20 vykazovalo zvýšené riziko této poruchy.

Jak nebezpečný online hazard je, dokazují celopopulační studie. Z nich vyplývá, že v riziku problémového hráčství se nachází až 800 tisíc lidí. Ve vysokém riziku je pak až 200 tisíc z nich.

Nejvyšší zastoupení hráčů v riziku je mezi hráči technických her a online her – přibližně pětina až třetina těch, kteří hráli technické hry v posledních 12 měsících se nachází v pásmu vysokého rizika, mezi hráči online her je to přibližně 10 až 20 procent.

Samotní adiktologové jsou tak v pozoru, protože online prostředí je zkrátka rizikovější - a to kvůli jednoduchosti a neomezené dostupnosti. Hráči si mohou vybírat druh hry, případně hrát hned několik her zároveň.



„Pokud chci jít do kasina, musím si najít čas, překonat nějakou vzdálenost, zkrátka alespoň chvíli přemýšlet nad svojí denní logistikou. U online hraní a sázení nic takového nemusím. Od myšlenky k uskutečnění mě dělí pouze vytažení telefonu. Celkový čas strávený hrou a peníze do hry vložené tak mnohem hůře hráč kontroluje, respektive snadněji ztrácí přehled,“ popsal Lukáš Carlos Hrubý, odborný ředitel Společnosti Podané ruce.

Za rizikové označuje zejména online sázení, které je podle něj na největším vzestupu. Nabídky se totiž v současné době nesoustředí jen na sport, lidé si mohou vsadit na téměř cokoliv. Jeho slova potvrzuje i Vojtěch Kozlík z neziskové organizace Sananim. Zínil takzvané live sázky, kdy si člověk může vsadit například přímo během zápasu. Problémové jsou podle něj i online rulety.

Epidemie nepřinesla pokles hraní

Proč se hráči přesunuli na internet? Jak již bylo zmíněno, na vině je i covid. „Pro mnohé se toto období stalo tím, kdy si poprvé založili svůj herní účet na některé online herní platformě. Epidemie určitě neznamenala pokles hraní,“ popsal Hrubý. Zároveň však připustil, že někteří hráči v souvislosti se zavřením provozoven přestali hrát.

„Část populace hráčů zvyklých na hazard v kasinech své hraní opravdu přerušila, další část přešla do online prostoru. Spíše se vynořila nová skupina hráčů, kteří začali s online hazardem právě v době covidu a lockdownu, mnozí z nich prohráli za několik měsíců roku 2020 a 2021 vysoké sumy peněz, ale také byty, obživu. Covid měl také vliv na vyšší suicidalitu (sebevražednost, pozn. red.) hazardních hráčů, až 40 procent těchto osob vykazuje suicidální tendence,“ doplnil Kozlík.



Nejde nicméně jen o vliv covidové epidemie. Změna přišla i v souvislost s rozvojem technologií a také kvůli regulacím, které ovlivnily nabídku hazardních her. Snížil se i počet samotných heren - v roce 2011 jich v Česku bylo 8024, v roce 2020 už „jen“ 75.

„Regulace výrazně snížila množství do té doby nekontrolované nabídky a zároveň zdvihla práh ve smyslu povinných registrací, přestávek, sebeomezení či zavřených provozoven atd. Naproti tomu online prostředí, může mít u sebe v chytrém telefonu neustále. Svoji hru či sázení provádíte téměř kdykoliv vás to napadne. Tato činnost je mnohem nenápadnější, poskytuje hráčům pocit soukromí, hrát můžou defacto bez omezení z pohodlí domova nebo v jakékoli pauze během dne,“ popsal Hrubý.



To potvrzují i další odborníci. Podle Kozlíka se právě online hraní lépe tají před okolím. „Online hráč je osamělý, v sociální izolaci, žije svůj život, jeden standardní – práce, vztah, možná děti, druhý tajný hráčský, s aplikací v mobilu virtuálního světa a virtuálních peněz,“ dodal.

Prorůstání společnosti

Online hazard nenápadně prorůstá do společnosti. Pravidla pro něj jsou totiž mírnější než povinnosti legálních kamenných heren. Navíc přilákat nové zákazníky na web je snažší.



Ministerstvo financí nicméně uvádí, že zákon o hazardních hrách obsahuje celou řadu nástrojů, které mají hráče před negativními dopady. Musí se registrovat a poskytnout tak provozovateli své údaje k ověření. Hráč si také může nastavit sebeomezující opatření - například maximální výši sázek za den nebo maximální počet přihlášení za měsíc.



Rejstřík vyloučených osob Také v online prostředí funguje Rejstřík vyloučených osob, který představuje preventivní nástroj na ochranu hráčů i jejich okolí. Aktuálně je v rejstříku zapsaných přibližně 200 tisíc lidí, část z nich je v něm zapsaná dobrovolně na vlastní žádost. Provozovatelé hazardních her nesmí těmto lidem umožnit zřídit uživatelské konto či přístup ke hře. „Díky rejstříku předcházíme situacím, kdy peníze vyplácené například na dávkách v hmotné nouzi končily v hracích automatech,“ doplnila Anna Vasko za ministerstvo financí.

„U online technické hry je pak zákonem stanovena maximální doba účasti, po které musí následovat povinná přestávka. Významným faktorem regulace a ochrany hráčů je také blokace nelegálních internetových stránek, na nichž jsou provozovány online hazardní hry,“ popsala Vasko z ministerstva financí.



Podle jiných odborníků to ovšem nestačí. Hrubý uvedl, že hráči v online prostoru nejsou vůbec informováni o rizicích, které hraní přináší. Problém vidí i v tom, že herní společnost kromě nabídky již zmíněných zákonných sebeomezení s hráči na toto téma nekomunikují.

Kde hledat pomoc Rok od roku se v České republice rozšiřují možnost odborné pomoci. Existují online poradny, vznikly Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní. Csémy připomněl, že existují také iniciativy jako třeba Anonymní gambleři či Neprohraj svou život. Nezisková organizace Sananim provozuje projekt „Koncimshranim.cz“. V provozu mají také gambling ambulanci, kam hráči mohou docházet na konzultace s terapeuty či skupinová setkání.

„Například by hráč mohl dostávat informace o celkové prohrané částce, či celkovém čase stráveném hrou. Nic takového se ale neděje. Dále je velmi nedostatečně řešena i regulace reklamy na hazardní hry, a to jak z hlediska obsahu, tak množství a způsobu nabízených služeb,“ popsal.

Podle Kozlíka je problém také v menší osvětě a nedostatečné informovanosti společnosti. „Ohrožením je propojení hazardních společností se sportem, kde řada známých sportovců a týmů propaguje tyto společnosti, což vytváří jakýsi dojem ‚Je to normální, sází přece každý, sázení je cool‘,“ dodal.

Situaci řeší i samotné sázkové společnosti, které přišli se softwarem, který mi upozornit na rizikové chování hráčů. Na věci spolupracuje i Institut pro regulaci hazardního hraní a také NUDZ. Csémy však upozornil, že i když se budou snažit i samotné společnosti, hazardní hraní nikdy nezmizí.

„Je třeba si uvědomit, že se patrně nikdy nepodaří rizika zcela eliminovat, protože ta nejsou jen vnější, ale jsou i psychologická - některé osoby jsou z hlediska psychologických charakteristik více disponovaní k rozvoji hráčské poruchy,“ doplnil psycholog.