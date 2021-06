Češi loni prosázeli bezmála 400 miliard. Vedou automaty a internetové hry

Největší podíl, více než 70 procent, připadal stejně jako v roce 2019 na tzv. technickou hru. Tato kategorie zahrnuje především automaty. Lidé na nich prosázeli 277,1 miliardy korun, meziročně o 4,5 procenta více.

Ze zprávy Generálního finančního ředitelství také vyplývá, že většina hráčů se přesunula z heren na internet. Zatímco podíl peněz vsazených na internetu v roce 2019 činil 25,9 procenta, loni už to bylo 51,7 procenta.



Ministryně financí Alena Schillerová ve čtvrtek uvedla, že stát zkrotil přebujelý hazard „ I díky nové regulaci hazardu zmizelo od roku 2017 z našich ulic 80 % heren a 62 % automatů. Před deseti lety jsme měli víc než 100 tisíc automatů, dnes jen pětinu,“ napsala Schillerová.

Podle odborníků je vyšší podíl sázek na internetu způsoben zčásti i tím, že herny a pobočky byly velkou část uplynulého roku zavřené kvůli opatřením proti koronaviru.



Na druhém místě byly kurzové sázky, které loni tvořily 21,4 procenta všech sázek. Jejich objem meziročně klesl o 1,1 procenta na 84,1 miliardy korun. Na kamenných pobočkách se snížil počet sázek o 28 procent na 4,7 miliardy, na internetu naopak stoupl o 1,2 procenta na 79,4 miliardy korun.



I sportovní sázky ovlivnila pandemie

Pandemie ovlivnila také sportovní sázky. Od března byla většina sportovních akcí kvůli koronaviru ukončena, zrušena či odložena. V nabídce chyběly zrušené nebo odložené velké soutěže, například olympiáda, fotbalové Euro nebo Mistrovství světa v hokeji.



Objem sázek v loteriích, jako je například Sportka nebo stírací losy, loni meziročně vzrostl o pět procent na 17,4 miliardy korun. Jejich podíl na celkových sázkách se mírně zvýšil na 4,4 procenta.

Na kategorii živé hry (ruleta, kostky nebo poker) připadalo 3,7 procenta všech sázek, meziročně o dva procentní body méně. Objem se meziročně snížil o 35 procent na 14,5 miliardy korun.

Na ostatní kategorie, jako bingo, tomboly nebo turnaje malého rozsahu, připadalo asi deset milionů korun, což není ani desetina procenta.

Přes 200 tisíc lidí nesmí hrát hazardní hry

Loni v prosinci spustilo ministerstvo financí rejstřík osob vyloučených z hazardních her. „Aktuálně je zapsáno 206 000 osob, které se nesmí účastnit hazardních her. Peníze ze sociálních dávek nesmí končit naházené v automatech,“ uvedla Schillerová.

Jsou v něm například lidé pobírající dávky nebo dlužníci v úpadku. Provozovatelé hazardních her takové hráče nově nesmí vpustit do herny nebo jim umožnit sázet na internetu. S registrem vyloučených osob počítal zákon o hazardu, který vstoupil v platnost v roce 2017. Provozovatelé hazardních her jsou nově povinni ověřovat, jestli je hráč v rejstříku zapsaný.

„Pokud osoba v rejstříku bude, tak jí provozovatel nesmí vpustit do herního prostoru a umožnit jí zřídit nebo používat uživatelské konto. To platí nejen pro kasina a herny, ale také pro on-line prostor,“ upřesnil dříve ředitel odboru pro regulaci hazardu Martin Šabo.

Ministerstvo financí do rejstříku automaticky zapsalo lidi pobírající dávky v hmotné nouzi, dlužníky v úpadku a hráče s pravomocně uděleným zákazem her a sázek. Resort však počítá s tím, že se jejich počet ještě navýší, neboť se do něj může dobrovolně zapsat každý.