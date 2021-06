Restart ekonomiky bude rychlejší než po krizi v roce 2008, očekává svaz

Více zakázek než v roce 2019 letos očekává 57 procent podniků. Růst zisku proti loňsku předpokládá 45 procent společností, v lednu jich přitom bylo 34 procent. Vyplývá to z makroekonomické predikce a aktuálního průzkumu Svazu průmyslu a dopravy (SP). Ten se uskutečnil na konci května a zúčastnilo se ho 155 průmyslových firem všech velikostí.

Vyšší objem objednávek než v předkrizovém roce 2019 může být podle svazu způsobený zčásti odložením objednávek odběratelů v loňském roce, například v automobilovém průmyslu a v odvětví zpracování kovů či plastů. Podle ředitele Sekce hospodářské politiky SP Bohuslava Čížka pomáhá také uvolňování protiepidemických opatření a oživení zahraničních ekonomik.

Na úroveň roku 2019 se v objemu zakázek nedostane 30 procent podniků, naopak 65 procent společností očekává ve druhém pololetí letošního roku růst zakázek proti stejnému období loni, kdy už se průmyslu dařilo snižovat ztráty. Růst objednávek o více než deset procent přitom čeká 29 procent firem.

Pokles zisku letos předpokládá 23 procent podniků, v lednu jich bylo 28 procent. Snížil se i počet společností, které čekaly ztráty, a to z deseti na sedm procent. Velká část společností se podle SP dokázala s loňským propadem tržeb vypořádat. Řešily je úsporami v provozních nákladech a optimalizací provozu.

Pro vývoj ekonomiky na podzim bude podle SP stěžejní, aby se neopakovala razantní vládní omezení. Na případnou další vlnu koronaviru je však podle průzkumu připraveno 62 procent firem, 21 procent podniků chystá strategii, jak vliv možné další vlny snížit, a 17 procent společností s další vlnou nepočítá. Důležité podle viceprezidenta SP Radka Špicara také bude, aby stát do podzimu zajistil proočkování co největší části populace.

Do nových výrobních technologií hodlá letos podle průzkumu investovat 41 procent firem. Budou to hlavně střední a velké podniky, především výrobci strojů a firmy z automobilového průmyslu. Modernizaci či rozšíření výrobních areálů má v plánu 34 procent společností. Peníze do výzkumu a vývoje chce vložit 26 procent firem, nejčastěji středních. Konkrétně pak zejména výrobci strojů, podniky z automobilového či chemického průmyslu a výzkumné organizace.

Podniky si díky koronavirové krizi podle viceprezidenta SP Radka Špicara ještě více uvědomily, jak důležité je investovat do digitalizace, automatizace a robotizace. „V průběhu pandemie se ukázalo, že Evropa není soběstačná, což je třeba změnit. Lze toho dosáhnout právě díky těmto procesům,“ dodal.

Podniky podle Špicara situaci překonaly, a to ve stavu, že jsou schopné investovat. „Plus jsou tady evropské peníze, které se sem povalí speciálně do této oblasti v obrovském objemu, protože si Evropa uvědomila, že by bylo dobré stimulovat investice a spojit restart z krize s modernizací evropské ekonomiky. To znamená dostat peníze do digitalizace, dekarbonizace, reforem na trhu práce a tak dále,“ řekl.

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku podle zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu meziročně klesla o 2,1 procenta a mezičtvrtletně o 0,3 procenta.