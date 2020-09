Lidé na dávkách si nezahrají. Ministerstvo spustilo rejstřík proti hazardu

„Díky tomuto rejstříku už nebude možné, aby peníze vyplacené na dávkách v hmotné nouzi končily v automatech, jak se to v mnoha případech dosud bohužel děje,“ řekla ke spuštění rejstříku ministryně financí Alena Schillerová.

S registrem vyloučených osob počítal zákon o hazardu, který vstoupil v platnost v roce 2017. Provozovatelé hazardních her jsou nově povinni ověřovat, jestli je hráč v rejstříku zapsaný. „Pokud osoba v rejstříku bude, tak jí provozovatel nesmí vpustit do herního prostoru a umožnit jí zřídit nebo používat uživatelské konto. To platí nejen pro kasina a herny, ale také pro on-line prostor,“ upřesnil ředitel odboru pro regulaci hazardu Martin Šabo.

Ministerstvo financí do rejstříku automaticky zapsalo lidi pobírající dávky v hmotné nouzi, dlužníky v úpadku a hráče s pravomocně uděleným zákazem her a sázek. V rejstříku je momentálně přes 200 tisíc lidí. Resort však počítá s tím, že se jejich počet ještě navýší, neboť se do něj může dobrovolně zapsat každý.

„Člověk, který se rozhodne dobrovolně zapsat do registru, může žádost zaslat prostřednictvím e-mailu, musí ale mít ověřený elektronický podpis. Pokud už se někdo takto rozhodne, o výmaz pak může požádat nejdříve za rok,“ dodal Šabo.

Lidé v exekuci zatím v rejstříku nejsou, podle Schillerové je to proto, že neexistuje žádná přesná evidence dlužníků. „Ministerstvo spravedlnosti nemá jejich přesný registr. Vytvoříme maximální tlak, aby se to změnilo co nejdříve,“ doplnila ministryně.

Za porušení pokuta až 50 milionů

Rejstřík bude splňovat podmínky zákona o ochraně osobních údajů. „Provozovatelé získají pouze informaci, zda je daný člověk v rejstříku zapsán či nikoliv,“ uvedl Šabo. Za porušení zákona pro provozovatele podle něj hrozí pokuta až do maximální výše 50 milionů korun.

Podle předsedy pacientského sdružení Recovery Františka Trantiny přispěje rejstřík ke zvýšení prevence, řešením patologického hraní však není. „Patologické hráčství je závislost a k jejímu řešení je potřeba vyhledat odbornou pomoc,“ podotkl.

Rejstřík se také nevztahuje na všechny druhy hazardních her. Provozovatelé nemusejí hráče kontrolovat při tombole nebo prodeji stíracích losů. Nevztahuje se také na loterie a sázení na koňských dostizích.

Češi jen za minulý rok prosázeli 389,2 miliardy korun. Počet heren podle údajů ministerstva financí loni meziročně klesl o 33 procent na 1 227. Počet automatů se snížil o 16,2 procenta na 36 464. Od roku 2012 se počet automatů snížil zhruba o polovinu. Podle aktuálních údajů, které ministerstvo zveřejnilo v úterý, je nyní v Česku 1103 provozoven a 34 231 automatů.

Počet měst s úplným zákazem hazardu loni meziročně vzrostl o pět procent na 439. Mezi krajská města s plošným zákazem automatů přibyla loni Ostrava. Již dříve byly zakázány v Brně, Českých Budějovicích a Jihlavě. Mezi další větší města s úplným zákazem patří například Frýdek-Místek, Havířov, Kolín nebo Chomutov. Loni se přiřadil Děčín.