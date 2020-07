Polovina Čechů si loni čichla k hazardu. Gambler utratí běžně 50 tisíc měsíčně

„Stoupající trend hraní hazardních her jsme zaznamenali u obou pohlaví, a rovněž ve skupině mladých dospělých ve věku 15 až 34 let. K nárůstu přispělo pravděpodobně otevření online prostředí od roku 2017,“ uvedla národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová.

Hráči loni prohráli v hazardních hrách celkem 36,3 miliardy korun. Stejně jako v minulých letech se nejvíc peněz utratilo za technické hry (automaty) v kamenných hernách a provozovnách. Dlouhodobě však narůstá význam internetu, kde se loni utratila téměř třetina z celkové prohrané částky. Vyplývá to ze zprávy Odboru protidrogové politiky, kterou v pondělí projednala vláda.

Počet automatů se však po regulaci výrazně propadl. Zatímco v roce 2011 v Česku bylo 102 tisíc „beden“, v letošním lednu jich mělo povolení necelých 37 tisíc. Počet heren a kasin se snížil z 8,5 tisíc na 1 200.

V posledním roce k hazardu přičichla až polovina dospělých. Oblíbené jsou vedle automatů především loterie. Hazardu holdují zejména muži.

„Dobrou zprávou je, že loni došlo poprvé k významnějšímu poklesu pravidelného hraní her typu automaty mezi šestnáctiletými. Jde pravděpodobně o dopad zákona, který snížil dostupnost technických her pro nezletilé,“ dodala Vedralová. Přibývá i obcí, které nabídku hazardních her regulují obecně závaznou vyhláškou.

Hazardní hry jsou spojeny s celou řadou rizik včetně zadlužování, úzkostně-depresivních poruch, sebevražedných stavů nebo konzumace alkoholu a nelegálních drog.

Dobrá zpráva je, že nepřibývá nejhorších případů, takzvaných patologických a problémových hráčů, u nichž je hraní diagnózou. Takový hráč je na hazardu závislý a průměrně prohraje za měsíc 50 tisíc korun, často v automatech. Patologických hráčů je 1,6 procenta populace. Devět z deseti z nich má dluhy.

Mírně však narostl počet hráčů, kteří jsou ve vysokém riziku, že se patologickými hráči stanou. Experti na protidrogovou politiku jich evidují 145 tisíc, z toho 129 tisíc mužů. V průzkumu 57 procent lidí uvedlo, že k patologickému stavu je dovedly právě automaty. Ty jsou na ústupu a zvyšuje se podíl kurzových sázek.

Také pro takzvané problémové hráče, kteří hrají často, s nízkou sebekontrolou, vysokými částkami a hazard jim způsobuje duševní problémy a dluhy, představují největší riziko automaty. Nicméně ze 14 procent tato porucha vzniká i na internetu.

Problémové hráčství mírně kleslo mezi dospívajícími, ale zpráva upozornila na drobný nárůst u dívek a studentů středních škol bez maturity a učilišť.