Češi loni prosázeli stovky miliard. Heren ubylo o třetinu, říká statistika

Počet heren v Česku podle údajů ministerstva financí loni meziročně klesl o 33 procent na 1 227. Počet automatů se snížil o 16,2 procenta na 36 464. Od roku 2012 se počet automatů snížil zhruba o polovinu.



Kurzové sázky loni tvořily více než pětinu procenta všech sázek. Jejich objem meziročně vzrostl o 22,3 procenta na 85 miliard korun. Na kamenných pobočkách stoupl o 3,6 procenta na 6,6 miliardy, na internetu o 24,1 procenta na 78,4 miliardy korun.

Následovala tzv. živá hra, kam spadají například ruleta, kostky nebo poker. Na tuto kategorii připadalo 5,7 procenta všech sázek. Objem se meziročně zvýšil o 5,9 procenta na 22,3 miliardy korun.

Objem sázek v loteriích, jako je například Sportka nebo stírací losy, loni meziročně vzrostl o 15 procent na 16,6 miliardy korun. Jejich podíl na celkových sázkách dosáhl 4,2 procenta.

Na ostatní kategorie, jako například bingo, tomboly nebo turnaje malého rozsahu, připadalo zhruba 0,1 procenta.

V roce 2018 dosáhl objem přijatých sázek 249,5 miliardy korun. Sázky na automatech v hernách byly 101,3 miliardy korun. Loni se zvýšily na 196,5 miliardy. „Skutečný úhrn přijatých vkladů v roce 2018 byl výrazně vyšší. Vzhledem k tomu, že u nově povolovaných technických zařízení má provozovatel technických zařízení zákonnou povinnost evidovat veškeré uskutečněné sázky a veškeré vyplacené výhry, nebrání již nic tomu, aby poplatníky daně z technické hry byly vykazovány zákonem požadované hodnoty,“ uvedl mluvčí GFŘ Lukáš Heřtus.

Jako příklad uvedl hráče, který do automatu vložil 5 000 korun. Uskutečnil 1 000 her po deseti korunách (10 000 Kč), přičemž v průběhu hry 8 000 korun vyhrál. Celkově tak 2 000 korun prohrál. V dřívějších letech se za vklad považovalo 5 000 korun, podle nové metodiky je to 10 000 korun.