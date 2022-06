Výběr daní z hazardu je rekordní, vede už sázení online

Podle dat ministerstva financí stát loni poprvé vybral na daních více z online hazardu nežli z her na pobočkách sázkových kanceláří či v kasinech. „V roce 2021 podíl výnosů daně z hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu poprvé překonal 50 procent. V roce 2019 to bylo ještě přibližně 30 procent,“ upřesňuje Šimon Blecha z tiskového oddělení ministerstva financí.

Postupný přesun hráčů do online prostoru začal už před pandemií. Je zřejmé, že lockdowny změnu urychlily. Tento trend bude zřejmě pokračovat i letos.

„Pokud vezmeme v potaz data z daňových přiznání za první čtvrtletí roku 2022, tak je napříč všemi druhy hazardních her i nadále patrný setrvalý zájem hráčů o internetové hraní, a to i přes fakt, že po rozvolnění protipandemických opatření začaly opět land-based hazardní hry narůstat,“ dodává mluvčí.

Výnos z daní vzrostl

Statistiky ukázaly, že ani uzavření kasin a sázkových kanceláří kvůli covidu nedonutilo hráče svůj koníček jakkoli omezit. Loni stát vybral na daních z hazardu 12,5 miliardy korun, což je historicky nejvíce od té doby, co se hodnota sleduje. V předchozích dvou letech to bylo něco málo přes deset miliard. Projevil se na tom zřejmě i fakt, že sportovní svět doháněl akce z roku 2020.

„Zejména ve 3. a 4. čtvrtletí byl již patrný nárůst aktivit spojených s provozováním land-based hazardních her, a to hlavně v segmentu kurzových sázek, živých her a technických her. Oblast kurzových sázek byla také povzbuzena konáním dvou velkých sportovních akcí, jež byly přeloženy z roku 2020, konkrétně se jedná o mistrovství Evropy ve fotbale a letní olympijské hry,“ dodává Šimon Blecha.

Na vyšších výnosech z daní se nicméně nejvíce podílel růst online hazardu. Ten i kvůli zavřeným kasinům a hernám rostl v segmentu, kterému se dříve dařilo více při osobním kontaktu.

Vzestup online hraní se týkal významně především takzvaných technických her, kdy technické zařízení ovládá přímo sázející. Sem spadají například automaty či elektromechanická ruleta. Na ty před covidem lidé chodili do heren či kasin. V online prostoru začali lidé hrát také mnohem více takzvané živé hry, to jsou třeba karty či kostky, kdy se sází proti krupiérovi či počítači.

V některých oblastech byl však online hazard dominantní už dříve. „Už v období před covidem byl podíl sázek online vs. retail u Fortuny zhruba 90:10 ve prospěch online, přičemž většina klientů, kteří preferují pobočky, mají sázení spojeno právě s návštěvou svého oblíbeného místa, prostředí internetu je až tak neláká,“ říká Petr Šrain, PR manažer společnosti.

Je třeba nicméně dodat, že část lidí stále preferuje sázení na pobočkách a do nich se také po rozvolnění vrátila. „Svědčí o tom návrat k předcovidovým procentům brzy po znovuotevření poboček, do nichž se klienti Tipsportu vrátili a náběry na pobočkách v některých měsících po covidu dokonce překonávaly náběry z roku předchozího. Pořád tak platí, že pobočky mají své místo jak pro příjem kurzových sázek, tak jako klientská podpora pro zákazníky nebo místo prodeje dalších služeb,“ říká Václav Sochor z Tipsportu.

Klienti Tipsportu dokonce sázejí z 95 procent přes internet, ale podle Sochora kamenné pobočky pro zbylých pět procent stále mají své místo.

Stovky tisíc jsou v ohrožení

Online trend podle odborníků na závislosti není příznivý. „Jde o to, že online hazard je dostupnější,“ říká Vojtěch Kozlík z organizace Sananim. Hry v kasinech či sázkových kancelářích jsou regulované státem. Funguje například rejstřík vyloučených hráčů. Herny a kasina musí splnit přísné podmínky, například 24hodinový kamerový dohled nad celými prostory či zákaz podávání alkoholu.

V online prostoru je dodržování pravidel složitější. České weby se sice musejí řídit českými zákony, ale na zahraničních webech mají hráči volné pole působnosti.

Dalším problémem je také to, že v online prostoru má hráč slabší kontrolu nad prosázenými penězi. „Mohlo by se namítnout, že v kasinu lze také zaplatit kartou, ale tam vidím na displeji číslo,“ vysvětluje Kozlík. Hraní online je neustále dostupné, dotyčný nemusí nikam chodit. Hernu má na dosah v mobilu či počítači.

Podle Zprávy o hazardním hraní v České republice 2021 Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti 35 až 50 procent dospělých uvedlo, že v posledních 12 měsících hrálo hazardní hry. Do tohoto čísla se počítají také loterie, přičemž nejčastěji je uváděna právě účast na loteriích, tato data jsou z roku 2020.

Avšak údaje o tom, kolik je v Česku rizikových hráčů se liší podle metodiky. Problémové hráčství s rizikem vzniku závislosti se týká zcela jistě stovek tisíc lidí. Ve vysokém riziku vzniku závislosti se nachází až 200 tisíc lidí.

Mezi rizikovými hráči dominují muži, stoupá ovšem i počet žen. Lidé z nízkopříjmových skupin utrácejí za hraní proporčně větší část svých příjmů a hazardní hraní má tendenci se koncentrovat v ekonomicky znevýhodněných, sociálně vyloučených skupinách obyvatel.