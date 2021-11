Havlíček: Nelze vyloučit další omezení shromažďování. Plošný lockdown nebude

Celkovou uzávěru, tzv. lockdown, ale stávající vláda nechystá, uvedl Havlíček v pořadu Partie CNN Prima News.

Od pátečních 18:00 jsou tak zakázané vánoční trhy, mezi 22:00 a 05:00 musejí být uzavřené restaurace, bary či kluby a na kulturní, sportovní či vzdělávací akce může maximálně 1000 sedících lidí.

„Snažíme se lockdownu vyhnout. Vir se nedá zastavit, lze jen chránit obyvatelstvo prostřednictvím očkování a snížit počet lidí, co končí v nemocnicích. Máme teď u nás nesmírně agresivní vir z jižní Afriky, přesto jsme neudělali nejtvrdší opatření jako na jaře, protože jsme v jiné situaci hlavně díky očkování,“ řekl Havlíček.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v Otázkách Václava Moravce České televize uvedl, že s vyhodnocením výsledků nových plošných opatření proti šíření koronaviru platných od pátku by se mělo počkat deset až 14 dní.

Podle kandidáta na ministra vnitra a předsedy hnutí STAN Víta Rakušana je v ČR ve fázi, kdy je třeba obnovit plošné testování, zlepšit trasování, posílit call centra a uskutečnit včasné rozdělení pacientů s koronavirem podle volné kapacity nemocnic.

„Abychom tou salámovou metodou nemuseli zpřísňovat, stačí stávají opatření dodržovat a kontrolovat jejich dodržování,“ reagoval na Havlíčkova slova Rakušan.

Vyhláška k očkování už v prosinci

V České republice se v posledních týdnech skloňuje povinné očkování pro vybrané profese či pro lidi od určitého věku. Havlíček uvedl, že by byl pro zavedení povinného očkování vybraných profesí v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a integrovaného záchranného systému od věku 50 let.„Když jsme byli malí, dostávali jsme jednu vakcínu za druhou. Čím dříve se to zavede, tím dříve z toho budeme,“ prohlásil ministr.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v Otázkách Václava Moravce České televize uvedl, že o změně potřebné vyhlášky budou debatovat v pondělí na vládě. Povinné očkování by se mělo týkat lidí od 60 let, zároveň také vybraných profesí - složek IZS, zaměstnanců vězeňské žluby. „Bavíme se i o Vězeňské službě a bavíme se o zpravodajských službách,“ řekl. Pro učitele, o kterých se uvažovalo, by očkování podle Vojtěcha povinné být nemělo. Upravenou chce mít vyhlášku začátem příštího týdne, po připomínkování by mohla být hotová 15. prosince.

Platnost certifikátů Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v neděli uvedl, že je pro zkrácení platnosti covidových certifikátů na dobu devíti měsíců, jak navrhla Evropská komise. Omezení platnosti na 5 až 6 měsíců podle něj není možné, lidé podle něj musí mít možnost se přeočkovat.

„Jsem přesvědčen, že očkování je jedinou dlouhodobou cestou z krize,“ uvedl Vojtěch s tím, že počítá s účinností od února 2022. Podle něj je nutné dát prostor k tomu, aby se lidé naočkovali.

Pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zopakoval, že nová vládní koalice v povinném očkování vybraných skupin nevidí řešení. Možné ale je u skupin, třeba lékařů, kde ho budou chtít profesní organizace. S Válkem se Vojtěch shoduje v tom, že je do očkování potřeba více zapojit praktické lékaře.

Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka ve výčtu profesí chybí učitelé. „My prosazujeme povinné očkování od 18 let, všechno ostatní je politický kompromis,“ komentoval.

Rakušan v Partii upozornil, že povinné očkování je zásadní věc, která může výrazným způsobem ještě více posílit společenské tenze. Navíc je podle něj třeba vyřešit, jakým způsobem se bude povinné očkování vymáhat.

Premiér v demisi Andrej Babiš ve čtvrtek uvedl, že povinné očkování některých profesí a věkových skupin je nevyhnutelné. Platit by mělo od 1. února 2022.

Debata se nyní vede podle Havlíčka, zda by mělo být povinné očkování pro lidi od 60 let nebo od 50 let. Z profesí se uvažuje o pracovnících ve zdravotnictví a sociálních službách, policistech, vojácích a hasičích.